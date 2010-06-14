В Одессе простоят храм в честь князя Владимира и мученицы Людмилы

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении многочисленного городского духовенства совершил акафистное пение перед чудотворным Касперовским образом Божией Матери в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Затем владыка посетил Одесский Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, где настоятельница обители игумения Серафима ознакомила митрополита Агафангела с ходом строительных работ по сооружению нового 4-х этажного сестринского корпуса. В тот же день митрополит Агафангел совершил освящение места под строительство храма в честь святых равноапостольного великого князя Владимира и мученицы Людмилы на территории благотворительного фонда «Надежда, Добро и Благосостояние», расположенного на Французском бульваре.