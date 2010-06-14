Патриарх Кирилл просит власти Києва переименовать улицу Мазепы

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилла просит киевских чиновников переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.

Об этом, как передает «Корреспондент», на заседании Киевсовета по вопросам и туризма сообщил замглавы КГГА Виталий Журавский.

Между тем, противники этой инициативы готовятся к активным протестам в случае, если этот вопрос будет рассматриваться, отмечает издание.

"Пресмыкательство некоторых депутатов перед иностранцами унижает достоинство украинцев", - заявил председатель ячейки Киевской городской организации Украинской народной партии (УНП) Владимир Шовкошитный.

По его словам, "комиссия отказалась принять решение для вынесения соответствующего вопроса на сессию Киевсовета".

По мнению политика, "проект документа вообще не должен был бы рассматриваться на заседании комиссии Киевсовета по вопросам культуры, поскольку его предварительно не рассматривала комиссия по переименованияю при КГГА".

Напомним, ранее улица носила название Январского восстания, однако в 2007 году была переименована на улицу Ивана Мазепы.