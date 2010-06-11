В Киево-Печерской Лавре состоится выставка "Наследие князя Владимира"

28 июля, в день празднования Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Святейший Патриарх Кирилл торжественно откроет выставку "Наследие князя Владимира" в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Как рассказала глава Синодального отдела УПЦ "Миссия Церкви и культура" игуменья Серафима (Шевчик), торжественное открытие выставки состоится 28 июля ― в день памяти святого равноапостольного князя Владимира после Божественной литургии. Выставка будет проходить на Лаврской площади, в корпусе рядом с колокольней. Уже разработана и утверждена концепция экспозиции, которая получила, по моему мнению, символическое название ― "Наследие князя Владимира.

"Сейчас при участии культурных деятелей и научных работников мы формируем состав экспонатов. Среди них такие раритеты, как золотник князя Владимира, ― его предоставляет Национальный исторический музей; икона святого князя, православные экспонаты, предоставленные Музеем исторических драгоценностей Украины. Некоторые экспонаты предоставит из своих фондов Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник", - рассказала игуменья Серафима.

По ее словам, особого внимания заслуживают раритеты из личного собрания Блаженнейшего Митрополита Владимира. "Они не такие древние, как другие, но уникальные, потому что посвящены 900-летию празднования Крещения Руси в Киеве и других городах и 950-летию чествования этого же праздника, но не в Советском Союзе, ― в 1938 году такого празднования не могло быть на территории СССР, ― а в Западной Украине. Мы должны увидеть, что это празднование происходило на наших землях, что люди помнили и помнят об этом", - убеждена игуменья.

"Организовывая выставку "Наследие князя Владимира, мы хотим подчеркнуть, что по словам Святого Писания, Иисус Христос днесь и постоянно и на все века тот же, что вера не меняется, не меняется сила духа во времени и пространстве. Следовательно, наследие князя Владимира есть и у нас, его потомков, в полной силе. Потому что расцветает Православие, строятся храмы, функционируют воскресные школы, семинарии, академии, растут новые поколения, которые уже получили крещение в независимой Украине", - отметила игуменья Серафима.

Она также отметила, что выставка будет проходить около полугода, чтобы как можно больше людей могло с ней ознакомиться.