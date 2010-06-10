СБУ передала Музею архиепископа Луки рассекреченные документы о жизни и трудах святителя
Записки содержат уникальные данные
Музею святителя Луки, который расположен на территории Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, руководство Главного Управления Службы Безопасности Украины в АРК передало составленный в этом году сотрудниками Архива ГУ СБУ в АРК альбом под названием «Архиепископ Крымский Лука под надзором Министерства государственной безопасности».
Об этом сообщает сайт УПЦ.
Альбом представляет собой сборник выявленных в фонде секретного делопроизводства архива ГУ СБУ в АРК рассекреченных документов, состоящих из докладных записок о результатах работы 2-го отдела Министерства государственной безопасности по Крымской области по борьбе с антисоветсткими элементами из числа духовенства, церковников, которые направлялись в МГБ СССР генерал-майору Карпову. Докладные записки содержат уникальную информацию о жизни и трудах архиепископа Крымского Луки за весь период его жизни и деятельности на крымской земле.
После передачи альбома состоялась презентация книги «Крымская епархия под началом Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». Книга издана по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Авторы издания ― протоиерей Николай Доненко и Сергей Филимонов.