СБУ передала Музею архиепископа Луки рассекреченные документы о жизни и трудах святителя

Музею святителя Луки, который расположен на территории Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, руководство Главного Управления Службы Безопасности Украины в АРК передало составленный в этом году сотрудниками Архива ГУ СБУ в АРК альбом под названием «Архиепископ Крымский Лука под надзором Министерства государственной безопасности».

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Альбом представляет собой сборник выявленных в фонде секретного делопроизводства архива ГУ СБУ в АРК рассекреченных документов, состоящих из докладных записок о результатах работы 2-го отдела Министерства государственной безопасности по Крымской области по борьбе с антисоветсткими элементами из числа духовенства, церковников, которые направлялись в МГБ СССР генерал-майору Карпову. Докладные записки содержат уникальную информацию о жизни и трудах архиепископа Крымского Луки за весь период его жизни и деятельности на крымской земле.

После передачи альбома состоялась презентация книги «Крымская епархия под началом Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». Книга издана по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Авторы издания ― протоиерей Николай Доненко и Сергей Филимонов.