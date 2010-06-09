Определена программа визита Патриарха Кирилла в Украину
Определена программа архипастырского визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украинскую Православную Церковь.
Как сообщает сайт www.patriarh.in.ua, с 20 по 23 июля - Патриарх Кирил будет пребывать в Одессе.
21 июля он возглавит чин освящения и Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Одессы.
22 июля - будет участвовать в торжествах, которые состоятся в центральном оперном театре города.
С 23 по 25 (26) июля Святейший Патриарх Кирилл будет находиться в Днепропетровске.
24 июля он возглавит Божественную литургию на площади перед Спасо-Преображенским собором города.
С 25 (26) по 28 июля Патриарх Кирилл будет находиться в Киеве.
28 июля он возглавит праздничную Божественную литургию, которая будет отправлена в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира.
В программе возможны изменения.