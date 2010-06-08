В Тернополе прошел крестный ход с иконой Святой Варвары

В Тернополе прошел крестный ход по случаю прибытия иконы Святой Варвары с частицей ее нетленных мощей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучачской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, икона, переданная Тернополю по благословению Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА, отныне будет находиться в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый вторник в храме на вечернем Богослужении будет читаться акафист Св. Вмч. Варвары перед ее святой иконой с частицей мощей.

По случаю прибытия иконы с мощами прошел соборный молебен, а также обнос иконы вокруг храма, после чего все собравшиеся имели возможность приложиться к святому образу.

В пресс-службе епархии отметили, Св. Вмч. Варвара погибла мученической смертью в первых веках христианства, поэтому ее одинаково чтят как православные, так и католики. В храме предлагают приложиться к нетленным мощам великомученицы и молитвенно обратиться к ней с просьбой о помощи и покровительстве всем желающим жителям города и области, независимо от конфессиональной принадлежности.