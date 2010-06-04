Патриарх Варфоломей призвал неканонические украинские церкви к объединению с УПЦ

В Русской православной церкви опровергают информацию, распространенную украинскими и российскими СМИ, о том, что якобы обращение Вселенского Патриарха Варфоломея, адресованное украинским верующим – прихожанам неканонических церквей, сказанное им 31 мая во время интервью телеканалу "Россия-24" в Стрельне (пригород Петербурга), – могло быть искажено, а фразы Патриарха могли быть вырваны из общего контекста всего произнесенного Святейшим.

Об этом сайту «Глас народа» сообщил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай БАЛАШОВ.

По его словам, в тот день он лично присутствовал на встрече Патриарха Варфоломея с журналистами телеканала "Россия-24".

«Я могу подтвердить, что эти слова из интервью Святейшего Патриарха Варфоломея, переданные агентством РИА «Новости»., совершенно достоверны», - сказал Н.БАЛАШОВ. (УНИАН: по информации российского информагентства, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей призвал верующих Украины, сомневающихся, вернуться ли им в Московский патриархат, «присоединиться к канонической церкви» и выразил надежду, что еще при митрополите Киевском всея Украины Владимире проблема раскола в стране будет решена. «Пускай они не колеблются, но присоединяются к канонической церкви, которая является кораблем спасения», - сказал Святейший Патриарх Варфоломей)

«Я присутствовал в резиденции Константинопольского Патриарха в Стрельне, пригороде Петербурга, в момент интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент из которого цитирует агентство», - отметил протоиерей.

Также он добавил, что «при этом Патриарх Варфоломей сказал, что хотел бы повторить слова, сказанные им в тот же день за обедом, устроенным Патриархом Кириллом ранее, в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода на Сенатской площади в Петербурге».

«Тогда Святейший Патриарх Варфоломей, обращаясь к Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, выразил пожелание, чтобы преодоление раскола и возвращение раскольников в каноническую Украинскую православную церковь произошло вскоре. И, во всяком случае, при жизни митрополита Владимира. Патриарх Варфоломей пожелал Предстоятелю УПЦ увидеть своими глазами день, когда раскол будет окончательно преодолен», - передал слова Вселенского Патриарха Варфоломея Н.БАЛАШОВ.

При этом он подчеркнул, что «контекст этих высказываний не оставляет никаких сомнений в том, что речь шла именно о возвращении наших отделившихся братьев в ту именно Церковь, из которой они вышли».

Также представитель РПЦ добавил, что, по его мнению, глава РПЦ Патриарх Кирилл «поддерживает такой призыв».

«Не готов выступать с комментариями о том, что скажет Предстоятель Русской православной церкви в ходе посещения Украины в июле этого года. Но в ходе прошлогоднего посещения Святейший Патриарх не раз обращался с подобным приглашением вернуться в УПЦ, адресованным ко всем, кто по политическим и иным причинам ее оставил в конце прошлого века. Такой призыв звучал и в Киево-Печерской лавре, и в Святогорской лавре, и в Почаеве», - напомнил Н.БАЛАШОВ.

Визит Константинопольского Патриарха Варфоломея I в Россию проходил с 22 по 31 мая.

