У православных новый святой - архиепископ Афанасий Мгарский

УПЦ причислила к лику местнопочитаемых святых архиепископа Афанасия Полтавского (Мгарского).

Как сообщает официальный сайт УПЦ, соответствующее решение принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялся в Харькове 28 мая под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Синод УПЦ заслушал рапорт преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического, главы Комиссии по канонизации святых УПЦ, о причислении к лику местнопочитаемых святых Полтавской епархии архиепископа Афанасия (Вольховского). Было решено благословить для местного прославления и почитания архиепископа Афанасия (Вольховского). Синод утвердил иконописное изображение Святителя Афанасия Полтавского, Мгарского. Отныне останки Святителя Афанасия Полтавского, Мгарского, если такие есть, будут считаться святыми мощами.

Также установлено совершать память Святителя Афанасию Полтавского, Мгарского 1/14 января.

Кроме того, на заседании Синода было принято Положение о канонизации святых Украинской Православної Церкви, разработанное и представленное на рассмотрение Синода Комиссией по канонизации святых УПЦ (журнал №24). Принятый текст Положения будет направлен всем Преосвященным УПЦ.