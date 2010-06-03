Патриарх Кирил посетит Одесскую и Днепропетровскую епархии и Киев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Одесскую и Днепропетровскую епархии и города Киев 20-28 июля 2010 года

Соответствующая информация была рассмотрена на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал №21), сообщает официальный сайт УПЦ.

Отмечалась, что блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 5 марта 2010 года от имени Священного Синода УПЦ направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу приглашение посетить Одесскую и Днепропетровскую епархии и город Киев в июле 2010 года.

Патриарх Кирил в своем ответе (письмо от 12.04.2010 года) высказал согласие посетить вышеупомянутые епархии 20-28 июля текущего года.

На заседании Священного Синода был утвержден состав Комиссии по организации приема Патриарха в Киеве. Состав подобных комиссии в епархиях должны утвердить и послать на рассмотрение Священного Синода правящие архиереи Одесской и Днепропетровской епархий.

В состав киевской Комиссии вошли 15 человек: Управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславський Митрофан - председатель, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архиепископ Вишгородский Павел, ректор КДАиС архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий Александр, Секретарь Киевской Митрополии, протоиерей Виталий Косовский, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, казначей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Варсонофий (Столяр), клирик Киевской епархии архимандрит Иона (Радзивил), сотрудник Киевской Митрополии игумен Аркадий (Демченко), регент хора КДАиС игумен Роман (Пидлубняк), сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Валерий Кравец, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря г.Одессы Игуменья Серафима (Шевчик), монахиня Николая (Тищук); народный депутат Украины Деркач Андрей Леонидович.