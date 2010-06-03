В Симферополе пройдут торжества ко Дню памяти святителя Луки

10-11 июня в Симферополе пройдут торжества, посвященные Дню памяти святителя и исповедника Крымского Луки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Согласно сообщению, 10 июня в 6.45 часов утра, по сложившейся многолетней традиции, в Свято-Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря начнется водосвятный молебен с акафистом святителю Луке, который совершит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, а после молебна чин освящения медицинских халатов. На молебен соберутся медицинские работники из Общества православных врачей Крыма имени Святителя Луки, представители Министерства здравоохранения АРК.

10 июня в 16 часов начнется всенощное бдение, которое возглавит Митрополит Лазарь.

11 июня в 6.30 начнется ранняя праздничная Божественная литургия, затем - архиерейская праздничная Божественная литургия. Высокопреосвященнейший владыка Лазарь совершит ее в сослужении крымского духовенства и священнослужителей Элладской Православной Церкви, которые каждый год приезжают из Греции молитвенно поклониться крымскому святому в День его памяти.

Завершится празднование традиционным Крестным ходом с честными мощами святителя Луки.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. По окончании медицинского университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День Всех святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления. В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.