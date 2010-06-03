В Крыму состоится Крестный ход с восхождением на гору св. Иоанна

В Крыму 6 июня - в день Всех святых, в земле Российской просиявших, - состоится Крестный ход с восхождением от Ангарского перевала на гору Святого Иоанна (Пахкал-Кая). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Крестный ход по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ пройдет к месту, где стоял древний православный храм.

Гора Святого Иоанна (Пахкал-Кая) безлесная гора со шлемовидной скалистой вершиной. Это одна из вершин главной гряды Крымских гор. На ней во время Великой Отечественной Войны был расположен партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь-Алушта, и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой церкви-крепости. На этой горе православные паломники посетят развалины древнего монастыря, освященного много лет тому назад во имя святого пророка Иоанна Предтечи, и примут участие в водосвятном молебне.

В Крестном ходе примут участие священнослужители канонической Православной Церкви, прихожане храмов Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, военнослужащие, казачество, православная молодежь Крыма и все желающие.