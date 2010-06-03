Журналы заседания Священного Синода РПЦ с участием Митрополита Владимира (31 мая 2010 года)

ЖУРНАЛ № 31

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея в пределы Русской Православной Церкви. Справка: С 22 по 31 мая 2010 года состоялся визит Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея в пределы Московского Патриархата. Его Святейшество сопровождала делегация в составе Преосвященных митрополитов Австрийского Михаила, Мириофитского и Перистасийского Иринея, Галльского Эммануила, генерального секретаря Священного Синода архимандрита Элпидофора (Ламбриниадиса), великого архидиакона Максима (Вгенопулоса), великого иерокирикса архимандрита Виссариона (Комзиаса), монахини Магдалины (Гоци), Н. Папахристу, Н. Мангинаса, С. Францелациоглу. 23 мая, в праздник Пятидесятницы, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По окончании богослужения Предстоятели двух Церквей обменялись приветственными речами. 24 мая, в День Святого Духа и в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, состоялось сослужение двух Патриархов в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Святейший Патриарх Варфоломей поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства. После богослужения Предстоятели Константинопольской и Русской Церквей приняли участие в многолюдном шествии от Храма Христа Спасителя к Васильевскому спуску и в состоявшейся там церемонии открытия Дней славянской письменности и культуры. 25 мая в Кремле состоялась встреча Предстоятелей Константинопольского и Московского Патриархатов с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. В тот же день в Патриаршей резиденции в Переделкине прошли переговоры между Предстоятелями двух Церквей. В дни пребывания в Москве Святейший Патриарх Варфоломей также встретился с мэром Москвы Ю.М. Лужковым. Предстоятель Константинопольской Церкви посетил Свято-Димитриевское училище сестер милосердия и Отдел внешних церковных связей, где состоялась его встреча с преподавателями и учащимися Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, побывал в Покровском монастыре и в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, а также в подворьях Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов, совершил литию по почившему Святейшему Патриарху Алексию II в Богоявленском Патриаршем соборе, посетил Посольства Греции и Турции. 27-28 мая Святейший Патриарх Константинопольский совершил паломничество в ставропигиальный Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, где поклонился святыням обители, молился за Божественной литургией в нижнем храме Преображенского собора, посетил Владимирский, Никольский, Ильинский и Смоленский скиты. С 29 по 31 мая Святейший Патриарх Варфоломей находился в Санкт-Петербурге. 30 мая Предстоятели Константинопольской и Русской Церквей совершили Божественную литургию в Исаакиевском соборе в сослужении членов Священного Синода Русской Православной Церкви. В ходе посещения Санкт-Петербурга Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей побывал в кафедральном Казанском соборе, храме Спаса-на-Крови, здании Святейшего Правительствующего Синода, ознакомился со святынями и достопримечательностями Кронштадта и Царского Села, совершил литию на могиле митрополита Никодима (Ротова). 30 мая в тронном зале Екатерининского дворца в Царском Селе состоялся прощальный ужин в честь высокого гостя. 31 мая Святейший Патриарх Варфоломей вместе с сопровождающей его делегацией отбыл из Санкт-Петербурга в Стамбул. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослужения и братского общения Святейшего Варфоломея, Архиепископа Константинополя — Нового Рима и Вселенского Патриарха, и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 2. Отметить важность состоявшегося визита Святейшего Патриарха Варфоломея в пределы Русской Православной Церкви для укрепления межправославного единства и братских связей между двумя Церквами. 3. Выразить удовлетворение содержанием и результатами переговоров между Предстоятелями Константинопольской и Русской Церквей.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об официальном визите в Александрийский Патриархат. Справка: С 10 по 12 апреля 2010 года состоялся официальный визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Александрийский Патриархат. В состав делегации, сопровождавшей Его Святейшество, в частности, вошли председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, исполняющий обязанности секретаря ОВЦС по межправославным отношениям священник Игорь Якимчук. 10 апреля, после молебна в Благовещенском Патриаршем соборе, в Синодальном зале Александрийской Патриархии состоялась официальная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским Феодором II. Предстоятели Александрийской и Русской Православных Церквей подписали совместные обращения с соболезнованиями на имя исполняющего обязанности Президента Польши Б. Коморовского и Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы в связи со случившейся несколькими часами ранее авиакатастрофой под Смоленском, повлекшей за собой гибель 96 человек, в том числе Президента Польши Л. Качинского и архиепископа Гайновского Мирона. В тот же день Его Святейшество встретился с Папой и Патриархом Коптской Церкви Шенудой III. 11 апреля в Благовещенском Патриаршем соборе Александрии Блаженнейший Патриарх Феодор и Святейший Патриарх Кирилл совершили Божественную литургию, по окончании которой Блаженнейший Патриарх Феодор дал прием в честь делегации Русской Православной Церкви. Состоялось вручение наград Александрийской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также сопровождавшим Его Святейшество лицам. Затем делегация отправилась в Каир, где Предстоятели Александрийской и Русской Церквей побывали на Подворье Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил Посольство России в Египте, где Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет М.Л. Богданов дал прием в честь высокого гостя. Состоялась встреча Предстоятелей Александрийской и Русской Церквей с Председателем Народного Собрания Арабской Республики Египет, президентом ассоциации «Египет - Россия» Ахмедом Фатхи Суруром. 12 апреля Святейший Патриарх Кирилл побывал в исламском университете «Аль-Азхар», где прошла его встреча с шейхом университета Ахмедом Ат-Таибом. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви посетил монастырь Святого Георгия в Каире, где находится резиденция Александрийских Патриархов. В главном храме обители Его Святейшество поклонился иконе и оковам святого великомученика и победоносца Георгия и преподнес монастырю комплект колоколов. Затем Святейший Патриарх Кирилл осмотрел недавно отреставрированный участок расположенного на территории обители кладбища, на котором захоронены представители русской эмиграции и совершил там заупокойную литию. В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвратился в Москву. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослужения и братского общения Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 2. Выразить удовлетворение содержанием и результатами переговоров между Предстоятелями Русской и Александрийской Церквей. 3. Благодарить Блаженнейшего Патриарха Феодора за гостеприимство, проявленное по отношению к делегации Русской Православной Церкви. 4. Считать полезными состоявшиеся в ходе визита встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с религиозными и светскими лидерами Египта.

ЖУРНАЛ № 33

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви. Справка: Со времени предшествующего заседания Священного Синода Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви: с 16 по 18 апреля 2010 года — Екатеринбургско-Верхотурскую; с 18 по 19 апреля 2010 года — Челябинско-Златоустовскую; с 1 по 2 мая 2010 года — Белгородско-Старооскольскую. 16 апреля Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбургскую епархию. В поездке Его Святейшество, в частности, сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда. В Екатеринбурге Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, архиепископ Курганский и Шадринский Константин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко, губернатор Свердловской области А.С. Мишарин, мэр г. Екатеринбурга А.М. Чернецкий, духовенство епархии, представители региональной и местной властей. В первый день Святейший Владыка побывал в монастыре святых Новомучеников и исповедников Российских близ Алапаевска, где совершил молебен у поклонного креста, установленного у места убиения преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, а также пострадавших с ними князей Дома Романовых. Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил главный монастырский храм святых Новомучеников и исповедников Российских и обратился к многочисленным верующим, собравшимся в обители, с Первосвятительским словом. Следующим пунктом программы Патриаршего визита стала встреча с сотрудниками предприятия Уральской горно-металлургической компании завод «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма. 17 апреля Предстоятель Русской Православной Церкви ознакомился с архитектурным комплексом монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма неподалеку от г. Екатеринбурга и совершил молебен у поклонного креста, установленного в центре обители. Затем Его Святейшество совершил закладку храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери Екатеринбургской духовной семинарии и духовно-просветительского центра, строительство которых планируется в урочище Ганина Яма. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл встретился с общественностью Уральского федерального округа, в которой приняли участие более пяти тысяч человек. Затем Святейший Владыка посетил Иоанно-Предтеченский собор г. Екатеринбурга и Екатеринбургское епархиальное управление, где ознакомился с деятельностью православной телекомпании «Союз». Вечером Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе, а 18 апреля в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, архиепископа Курганского и Шадринского Константина, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, прибывшего из Москвы духовенства и духовенства Екатеринбургской епархии — чин великого освящения и Божественную литургию в нижней церкви Храма-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших в г.Екатеринбурге. На богослужении присутствовали представители аппарата Уральского федерального округа, областной и городской администрации, в частности, губернатор Свердловской области А.С. Мишарин, председатель правительства Свердловской области А.Л. Гредин. Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Екатеринбургскую епархию завершился посещением Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. 18 апреля Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Челябинскую епархию. В аэропорту г. Челябинска Святейшего Владыку встречали митрополит Челябинский и Златоустовский Иов, губернатор Челябинской области П.И. Сумин, глава города Челябинска М.В. Юревич, духовенство епархии, представители региональной и местной властей. Из аэропорта Его Святейшество направился в Симеоновский кафедральный собор и посетил епархиальное управление Челябинской епархии. 19 апреля Святейший Владыка в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита Челябинского и Златоустовского Иова, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, архиепископа Курганского и Шадринского Константина, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, прибывшего из Москвы и епархиального духовенства возглавил чин великого освящения храма во имя святого великомученика и победоносца Георгия и первую Божественную литургию в нем. Среди молившихся за богослужением были губернатор Челябинской области П.И. Сумин, представители государственной власти г. Челябинска. По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко подписали Соглашение о социальном партнерстве. На церемонии присутствовали управляющие епархиями в Уральском федеральном округе, руководители субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители законодательных и исполнительных органов власти Уральского федерального округа. В тот же день Его Святейшество отбыл в первопрестольный град. 1 мая 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, председателя Синодального информационного отдела В.Р. Легойды прибыл в Белгород. В аэропорту г. Белгорода Его Святейшество встречали архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, представитель администрации Белгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель попечительского совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжков, духовенство епархии, представители региональной и местной властей. В первый день визита Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Белгородскую духовную семинарию (с миссионерской направленностью) и Преображенский кафедральный собор. В администрации Белгородской области Святейший Патриарх Кирилл возглавил учредительное собрание Белгородского регионального отделения международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. В мероприятии принял участие заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель правления Союза писателей России В.Н. Ганичев; в зале присутствовали представители духовенства Белгородской епархии и общественности области. Вечером того же дня Святейший Владыка побывал в белгородском медицинском центре «Поколение». 2 мая Его Святейшество совершил великое освящение церкви во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе г.Белгорода и Божественную литургию в новоосвященном храме. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, архиепископ Курский и Рыльский Герман, архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон, викарий Харьковской епархии архиепископ Изюмский Онуфрий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, сопровождающее Святейшего Владыку духовенство и духовенство епархии. На богослужении, в частности, присутствовали министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, губернатор Харьковской области М.М. Добкин. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви осмотрел музей-заповедник «Прохоровское поле» и посетил храм святых апостолов Петра и Павла на территории музея-заповедника «Прохоровское поле». Под сенью, установленной на площади перед церковью, Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию. В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в Москву. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Сообщение принять к сведению. 2. Возблагодарить Господа Вседержителя за продолжающееся благоустроение церковной жизни в Екатеринбургской, Челябинской и Белгородской землях. 3. Выразить благодарность митрополиту Челябинскому и Златоустовскому Иову, архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию, архиепископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко, губернатору Белгородской области Е.С. Савченко, губернатору Свердловской области А.С. Мишарину, губернатору Челябинской области М.В. Юревичу, бывшему губернатору Челябинской области П.И. Сумину за внимание и теплый прием, оказанные Святейшему Патриарху Кириллу и сопровождавшим его лицам. 4. С удовлетворением отметить продолжающееся развитие взаимодействия гражданских и церковных властей в Екатеринбургской, Челябинской и Белгородской епархиях. 5. Одобрить подписание Соглашения о социальном партнерстве между Русской Православной Церковью и Уральским федеральным округом. 6. Синодальному отделу по взаимоотношениям Церкви и общества изучить вопрос о возможности подписания аналогичных соглашений в других федеральных округах. 7. Выразить удовлетворение открытием Белгородского регионального представительства Всемирного Русского Народного Собора.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об официальном визите в Республику Армения. Справка: С 16 по 18 марта состоялся официальный визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Армянскую Республику. Его Святейшество, в частности, сопровождали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата игумен Филипп (Рябых). 16 марта Святейший Патриарх Кирилл посетил духовный центр Армянской Апостольской Церкви — Святой Первопрестольный Эчмиадзин, где поклонился деснице святителя Григория Просветителя Великой Армении. В тот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II, после чего Предстоятели Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей возложили венки к памятнику русским воинам, погибшим во время русско-персидской войны в 1826-28 годов в сражении при Ошакане. 17 марта Святейший Патриарх Кирилл встретился с Президентом Республики Армения С.А. Саргсяном, посетил мемориал «Цицернакаберд» — памятник жертвам геноцида армян 1915-1920 годов. Делегация Московского Патриархата также побывала в русском храме Покрова Пресвятой Богородицы, где Святейший Владыка побеседовал с православными верующими и российскими соотечественниками, проживающими в Армении, после чего осмотрел школу № 21 Министерства обороны Российской Федерации, расположенную вблизи Покровской церкви. В тот же день Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II вручил Его Святейшеству на церемонии в ереванском кафедральном соборе святителя Григория Просветителя высшую награду Армянской Апостольской Церкви — орден святителя Григория Просветителя. 19 марта Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил церемонию закладки строящегося в Ереване нового православного храма Воздвижения Креста Господня. После торжественного мероприятия Святейший Владыка посетил Ереванский государственный университет. В ходе встречи с профессорско-преподавательской корпорацией и учащимися вуза Святейший Патриарх Кирилл был удостоен степени почетного доктора Ереванского государственного университета. Затем Предстоятели Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей подписали совместную декларацию, в которой, в частности, содержится решение об учреждении представительств двух Церквей в Москве и Ереване, подчеркивается важность обмена студентами духовных учебных заведений, сотрудничества в сфере религиозного образования и катехизации, противодействия нетрадиционным псевдорелигиозным культам и деструктивным сектам, отмечается важность сотрудничества двух Церквей в сферах межхристианского и межрелигиозного диалога. В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в Москву. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Сообщение принять к сведению. 2. Одобрить результаты состоявшегося визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Армению, подчеркнув важность прошедших встреч и мероприятий для укрепления братских связей Церквей и народов. 3. Выразить удовлетворение результатами встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента Республики Армения С.А. Саргсяном. 4. Благодарить С.А. Саргсяна за теплое гостеприимство, внимание к нуждам православных, за заботу о межрелигиозном мире. 5. Выразить благодарность Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II за братское гостеприимство, особо отметив награждение Предстоятеля Русской Православной Церкви как свидетельства о высоком уровне отношений между Московским Патриархатом и Армянской Апостольской Церкви.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в Республику Азербайджан. Справка: С 24 по 26 апреля 2010 года состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Азербайджанскую Республику. В эти дни в Баку прошли заседания Межрелигиозного совета СНГ и Всемирного саммита религиозных лидеров. В состав делегации Русской Православной Церкви вошли председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества священник Георгий Рощин. 24 апреля в аэропорту «Гейдар Алиев» Его Святейшество встречали епископ Бакинский и Прикаспийский Александр, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по взаимодействию с религиозными образованиями И. Оруджев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике В.Д. Дорохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Н.Е. Пацкевич, Временный Поверенный в делах Украины в Азербайджане Д.П. Божок, Временный Поверенный в делах Республики Молдова в Азербайджане И.В. Бодю. Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в резиденцию Главы Азербайджанского государства. В ходе состоявшейся встречи Президент Республики Азербайджан И.Г. Алиев вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви государственную награду Азербайджанской Республики — орден «Шараф». В знак высокого вклада И.Г. Алиева в укрепление межрелигиозного мира в Азербайджане Святейший Владыка удостоил его одной из высших наград Русской Православной Церкви — ордена Славы и Чести I степени. 25 апреля Его Святейшество совершил Божественную литургию в кафедральном соборе святых Жен-мироносиц города Баку. В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви посетил могилу Президента Азербайджана Г.А. Алиева. Затем Святейший Патриарх Кирилл побывал в Духовном управлении мусульман Кавказа. В сопровождении председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде Святейший Владыка осмотрел мечеть «Таза-пир» и библиотеку, после чего в конференц-зале Духовного управления мусульман Кавказа состоялось заседание Межрелигиозного совета СНГ. Вечером в резиденции председателя Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде был организован прием в честь глав делегаций, прибывших в Баку для участия во Всемирном саммите религиозных лидеров. 26 апреля Его Святейшество принял участие в открытии Всемирного саммита религиозных лидеров. Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил Бакинский армянский храм во имя святого Григория Просветителя. В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл в Москву. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Сообщение принять к сведению. 2. Отметить важность состоявшегося визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Азербайджан. 3. Выразить удовлетворение результатами встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви и Президента Республики Азербайджан И.Г. Алиева. 4. Благодарить И.Г. Алиева за теплое гостеприимство, внимание к нуждам православных, за заботу о межрелигиозном мире. 5. Высоко оценить факт вручения Предстоятелю Русской Православной Церкви государственной награды Азербайджанской Республики, что свидетельствует о добром взаимодействии Московского Патриархата с государственными властями Республики Азербайджан. 6. Выразить признательность председателю Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламу Аллахшукюру Паша-заде за проявленное внимание во время визита. 7. Выразить благодарность епископу Бакинскому и Прикаспийскому Александру, клиру, монашествующим и мирянам Бакинско-Прикаспийской епархии и высоким представителям власти, потрудившимся над подготовкой и проведением Патриаршего посещения Республики Азербайджан.

ЖУРНАЛ № 36

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о проведении в Баку Всемирного саммита религиозных лидеров и о заседании Группы религиозных лидеров высокого уровня в партнерстве с ЮНЕСКО. Справка: С 26 по 27 апреля 2010 года в Баку по инициативе Предстоятеля Русской Православной Церкви, председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде и Межрелигиозного совета СНГ прошел Всемирный саммит религиозных лидеров, в котором приняли участие главы и представители христианских, мусульманских, иудейских, буддийских и индуистских религиозных общин из 32 стран мира. В преддверии саммита, посвященного теме «Глобализация, религия, традиционные ценности», 25 апреля в Баку состоялось заседание Межрелигиозного совета СНГ. Открывая мероприятие, Глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде представил участникам заседания нового сопредседателя совета — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который затем выступил перед собравшимися. 26 апреля состоялось торжественное открытие Всемирного саммита религиозных лидеров. В адрес организаторов и участников форума, в частности, поступили приветствия Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II; Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева; генерального директора ЮНЕСКО И. Боковой. Религиозные лидеры, собравшиеся в Баку, обменялись мнениями и обозначили свою позицию по наиболее важным проблемам современности. Участники обсудили возможные пути преодоления существующих угроз справедливому миропорядку. Особый акцент делался на взаимодействии религий, а также их сотрудничестве с государственными и общественными институтами в целях преодоления разобщенности между народами и роста взаимоуважения людей разных культур и традиций. Подчеркивалось, что согласованная позиция религиозных лидеров по многим злободневным темам способствует предотвращению конфликтов, снижению напряженности в мире, сохранению цивилизационного многообразия. На заключительном заседании саммита участники приняли итоговый документ. В рамках саммита имела место трехсторонняя встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде. Беседа духовных лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Предстоятеля Русской Православной Церкви явилась продолжением миротворческого диалога, начатого в 1988 году. Участники подписали совместное заявление, касающееся роли религиозных лидеров в достижении справедливого мира и согласия между армянским и азербайджанским народами. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл открыл встречу Группы религиозных лидеров высокого уровня в партнерстве с ЮНЕСКО. На заседании Группы, учрежденной 22 июля 2009 года в Москве, обсуждался механизм диалога религиозных общин с ЮНЕСКО. Во встрече приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии Юкка Паарма, заместитель министра по делам юстиции ислама и вакуфов Государства Кувейт доктор Адель аль-Фалях, глава совета Всемирной исламской лиги Рахматулла Инаятулла, исполняющий обязанности президента Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт, представитель раввина Артура Шнайера (фонд «Призыв совести») пастор Фред Андерсон, директор бюро ЮНЕСКО в Москве Б. Дендев. Участники заседания одобрили создание Генеральным директором ЮНЕСКО Группы высокого уровня «Мир и диалог культур» — консультативного органа при Генеральном директоре ЮНЕСКО. По итогам состоявшегося обсуждения приняты Предложения по религиозному измерению работы Группы высокого уровня «Мир и диалог культур», которые были направлены Генеральному директору ЮНЕСКО И. Боковой. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выразить удовлетворение в связи с проведением в Баку Всемирного саммита религиозных лидеров. 2. Принять к сведению итоговый документ Всемирного саммита религиозных лидеров. 3. Одобрить Предложения по религиозному измерению работы Группы высокого уровня «Мир и диалог культур» и продолжить работу по выстраиванию механизма диалога традиционных религиозных общин мира с ЮНЕСКО. 4. Благодарить Межрелигиозный совет СНГ, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, Бакинскую и Прикаспийскую епархию, Управление мусульман Кавказа за понесенные труды по подготовке и проведению саммита, а органы государственной власти Азербайджана — за оказанное форуму многостороннее содействие.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ: Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о проведении Дня славянской письменности и культуры. Справка: 24 мая 2010 года, в день Святого Духа и день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, после Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось торжественное шествие общественности, которое возглавили Патриарх Константинопольский Варфоломей, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Ю.М. Лужков. В шествии приняли участие более 30 тысяч человек. Среди них — духовенство и миряне, учащиеся московских духовных школ, студенты московских вузов, спортсмены, представители общественных организаций и казачества, активисты национальных диаспоральных организаций Москвы, представители всех префектур города. Затем на Васильевском спуске у стен храма Покрова Пресвятой Богородицы на Рву состоялось открытие Дня славянской письменности и культуры. Во время церемонии заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Д. Беглов огласил приветствие Главы государства Д.А. Медведева. Затем к участникам праздника обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также прозвучали приветствия Патриарха Константинопольского Варфоломея, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С.М. Миронова, министра культуры РФ А.А. Авдеева, мэра Москвы Ю.М. Лужкова. Выступавшие отмечали объединяющее значение Дня славянской письменности и культуры — церковно-государственного праздника, который впервые отмечался в Москве столь масштабно. По завершении официальной части состоялся концерт. Вечером того же дня в Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный концерт мастеров искусств. Мероприятие открыли Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев. 27 мая Патриарх Кирилл возглавил в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя церемонию вручения знаков Международной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учрежденной Славянским фондом России совместно с Московской Патриархией. Празднование Дня славянской письменности и культуры масштабно прошло в епархиях Русской Православной Церкви при содействии региональных властей. Только в Москве и Подмосковье состоялось более 400 различных мероприятий. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выразить удовлетворение всесторонним расширением празднования Дня славянской письменности и культуры в Русской Православной Церкви, способствующим консолидации общества, возрождению духовно-культурных традиций славянских народов и взаимообщению между ними. 2. Приветствовать Указ Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «О праздновании «Дня славянской письменности и культуры» от 16 марта 2010 года за № 323. 3. Благодарить Святейшего Патриарха Кирилла за предпринятые труды по подготовке всероссийских торжеств и проведению праздника в городе Москве. 4. Благодарить Председателя Правительства России В.В. Путина, сопредседателя оргкомитета Дня славянской письменности и культуры, Министерство культуры Российской Федерации, а также правительство города Москвы и светские власти регионов России и зарубежья, оказавших активное содействие в организации праздничных мероприятий. 5. Выразить признательность Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею за братское участие в торжествах. 6. Выразить удовлетворение празднованием в Москве Дня славянской письменности и культуры, его многообразной и разносторонней программой, особо отметив массовое шествие 24 мая от Храма Христа Спасителя, участие в нем духовенства и мирян, общественности и молодежи, а также открытие праздника на Васильевском спуске. 7. Благодарить митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, Административный секретариат Московской Патриархии, клир Московской епархии и Славянский фонд России за труды по подготовке и проведению мероприятий. 8. Опубликовать в церковной прессе Указ Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «О праздновании «Дня славянской письменности и культуры» от 16 марта 2010 года за № 323, «Положение о российском организационном комитете по подготовке и проведению празднования Дня славянской письменности и культуры» и состав российского организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня славянской письменности