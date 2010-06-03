Журналы заседания Священного Синода УПЦ от 28 мая 2010 года

Ж У Р Н А Л № 19

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о пребывании в Украине Чудотворной иконы Божьей Матери "Вифлеемская" (3 - 11 апреля 2010 г.).

Справка: Его Блаженство, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил ІІІ и Священный Синод Иерусалимской Церкви по просьбе Его Блаженства, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира благословил привезение в Украину Чудотворной иконы Божьей Матери "Вифлеемская", которая находится в базилике Рождества Христова города Вифлеема. Икона находилась в Украине на протяжении одной недели - с 3 по 11 апреля 2010 года.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению;

2. Направить письмо-благодарность Его Блаженству, Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилу ІІІ и Священному Синоду Иерусалимской Церкви за предоставленное благословение привезти в Украину Чудотворную икону Божьей Матери "Вифлеемская";

3. Направить письма-благодарности Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Волоколамскому Председателю ОВЦС Московского Патриархата за содействие в привезении в Украину Чудотворной иконы Божьей Матери "Вифлеемская";

4. Вознести благодарность Всемилостивому Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой Матери за милость к нашей Стране, явленную в возможности пребывания в Украине Чудотворной иконы Божьей Матери "Вифлеемская".

Ж У Р Н А Л № 20

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о пребывании в Украине Чудотворной иконы Божьей Матери Знамение "Курская-Коренная" (13-25 мая в 2010 г.).

Справка: Чудотворная Курская-Коренная икона Божьей Матери "Знамение" находилась в Украине с 13 по 25 мая нынешнего года.

13 мая Образ Богородицы был доставлен в столицу Украины из Мюнхена делегациями Русской Православной Церкви Заграницей во главе с архиепископом Берлино-Германским и Великобританским Марком и Украинской Православной Церкви во главе с исполняющим обязанности председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ епископом Переяслав-Хмельницким Александром.

С 13 по 22 мая святыня находилась в храме Всех Святых, на месте строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора г. Киева, а с 22 по 25 мая - в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению;

1. Выразить слова искренней благодарности Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому и Преосвященному Марку, архиепископу Берлино-Германскому и Великобританскому за благословение и предоставленную возможность привезти в Украину икону Божьей Матери Знамение "Курская-Коренная";

3. Вознести благодарность Всемилостивому Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой Матери за милость к нашей Стране, представленную в возможности пребывания в Украине иконы Божьей Матери Знамения "Курская-Коренная"

Ж У Р Н А Л № 21

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины относительно посещения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Одесской и Днепропетровской епархий, и города Киева 20-28 июля 2010 года.

Справка: Его Блаженство, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 5 марта 2010 года от имени Священного Синода УПЦ направил Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу приглашение посетить Одесскую и Днепропетровскую епархии и город Киев в июле 2010 года.

Святейший Патриарх Кирилл в своем ответе (письмо №2952 от 12. 04. 2010 года) выразил согласие посетить вышеупомянутые епархии 20-28 июля нынешнего года.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Информацию принять к сведению;

2) Поблагодарить Его Святейшество, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за согласие посетить Украину 20-28 июля нынешнего года.

3) Преосвященному Агафангелу, митрополиту Одесскому и Измаильскому и Преосвященному Иринею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому в двухнедельный срок направить в Киевскую Митрополию списки состава епархиальных комиссий по приему Его Святости и план мероприятий.

4) Утвердить состав Комиссии по организации приема Святейшего Патриарха в г.Киеве:

1. Преосвященный Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский, Управляющий делами УПЦ - Председатель; 2. Преосвященний Павел, архиепископ Вышгородский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры; 3. Преосвященный Антоний, архиепископ Бориспольский, Ректор КДА и С; 4. Преосвященный Александр, епископ Переяслав-Хмельницкий, Секретарь Предстоятеля УПЦ; 5. Протоиерей Виталий Косовский, Секретарь Киевской Митрополии; 6. Протоиерей Георгий Коваленко, Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ; 7. Архимандрит Варсонофий (Столяр), Казначей Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры; 8. Архимандрит Иона (Радзивилл), клирик Киевской епархии; 9. Игумен Аркадий (Демченко) сотрудник Киевской Митрополии; 10. Игумен Роман (Подлубняк), регент хора КДА и С; 11. Протоиерей Валерий Кравец, сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ; 12. Игуменья Серафима (Шевчик), настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря г.Одессы; 13. Монахиня Николая (Тищук); 14. Коростель Андрей Леонидович, народный депутат Украины; 15. Резникова Елена Николаевна.

Ж У Р Н А Л № 22

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о хозяйственной деятельности Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Для координации хозяйственной деятельности Украинской Православной Церкви, создания экономически эффективных проектов для финансирования Синодальных отделов, строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора г.Киева и общецерковных нужд создать Административно-хозяйственное управление Украинской Православной Церкви.

2. Поручить Управляющему делами УПЦ создать рабочую группу и разработать положение об Административно-хозяйственном управлении УПЦ, подготовить штатное расписание и представить их на утверждение Священному Синоду УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 23

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, главы Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ относительно принятия проекта документа, в котором изложена позиция Украинской Православной Церкви относительно возможности внедрения в Украине системы ювенальной юстиции.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению;

2. Утвердить представленный проект документа, в котором изложена позиция Украинской Православной Церкви относительно возможности внедрения в Украине системы ювенальной юстиции.

Ж У Р Н А Л № 24

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического, Главы Комиссии по канонизации святых УПЦ об утверждении проекта Положения о канонизации святых Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить представленный проект Положения о канонизации святых Украинской Православной Церкви;

2. Направить утвержденный текст Положения о канонизации святых Украинской Православной Церкви всем Преосвященным УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 25

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического, Главы Комиссии по канонизации святых УПЦ о причислення к лику местночтимых святых Полтавской епархии архиепископа Афанасия (+1. 01. 1801 р. ст. ст.).

Рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса и учитывая народное почитание архиепископа Афанасия (Вольховского)-

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Благословить для местного прославления и почитания архиепископа Афанасия (Вольховського).

2 Утвердить иконописное изображение Святителя Афанасия Полтавского, Мгарского.

3. Останки Святителя Афанасия Полтавского, Мгарского, если таковые есть, считать святыми мощами.

4. Память Святителю Афанасию Полтавскому, Мгарскому совершать - 1/14 января.

Вознести благодарность Всемилостивому Богу, дивному во святых Своих, явившего нам нового молитвенника за нашу Святую Церковь и наш народ.

Ж У Р Н А Л № 26

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического об утверждении игумена Неофита (Гончаренко) наместником Свято-Покровского мужского монастыря, в с. Музыковка Белозерского района Херсонской области.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить игумена Неофита (Гончаренка) наместником Свято-Покровського мужского монастыря в с. Музыковка Белозерского района Херсонской области.

Ж У Р Н А Л № 27

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского об утверждении настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря в с. Приборжавское Иршавского района Закарпатской области, монахини Серафимы (Бердар) с возведением в сан игумении и возложением наперсного креста по должности.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить настоятельницей Свято-Серафимовского женского монастыря, что в с. Приборжавское Иршавского района Закарпатской области, монахиню Серафиму (Бердар) с возведением в сан игумении и возложением наперсного креста по должности.

Ж У Р Н А Л № 28

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского об открытии Свято-Георгиевского мужского монастыря в с. Заболотное Иршавского района Закарпатской области и об утверждении наместником монастыря игумена Серафима (Вегеш).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Благословить открытие Свято-Георгиевского мужского монастыря в с. Заболотное Иршавского района Закарпатской области;

2. Наместником Свято-Георгиевского мужского монастыря в с. Заболотное Иршавского района Закарпатской области утвердить игумена Серафима (Вегеш).

Ж У Р Н А Л № 29

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского об открытии мужского монастыря в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Сельце (урочище "Пчелинок") Иршавского района Закарпатской области.

ПОСТАНОВИЛИ: благословить открытие мужского монастыря в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Сельце (урочище "Пчелинок") Иршавского района Закарпатской области.

Ж У Р Н А Л № 30

В заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины -

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Елисея, епископа Бердянского и Приморского об открытии Свято-Серафимовского женского монастыря в поселке Комыш-Зоря Куйбышевского района Запорожской области.

ПОСТАНОВИЛИ: благословить открытие Свято-Серафимовского женского монастыря в поселке Комыш-Зоря Куйбышевского района Запорожской области.

† Владимир,

Митрополит Киевский и всей Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Члени Священного Синода:

† Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский

† Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

†Иоанникий, митрополит Луганский и Алчевский

† Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский

† Марк, архиепископ Хустский и Виноградовский

† Иоанн, архиепископ Херсонский и Таврический

† Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский

† Агапит, епископ Северодонецкий и Старобельский

† Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский