Митрополит Владимир посещает Харьков
14:33, 28 мая 2010Православие
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По случаю 18-летия Архиерейского Собора
Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины Владимир прибыл в Харьков на празднование 18-летия Харьковского Архиерейского Собора.
"Тот памятный Собор способствовал сохранению украинской канонической православной церкви", - отметил секретарь Харьковской епархии УПЦ о. Михаил.
Сегодня, 28 мая, митрополит Владимир отслужил литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. В богослужении участвовали десять архиереев УПЦ, а также духовенство епархии.
Сегодня вечером митрополит Владимир возвратится в Киев.
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