Митрополит Владимир посещает Харьков

Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины Владимир прибыл в Харьков на празднование 18-летия Харьковского Архиерейского Собора.

"Тот памятный Собор способствовал сохранению украинской канонической православной церкви", - отметил секретарь Харьковской епархии УПЦ о. Михаил.

Сегодня, 28 мая, митрополит Владимир отслужил литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. В богослужении участвовали десять архиереев УПЦ, а также духовенство епархии.

Сегодня вечером митрополит Владимир возвратится в Киев.