В Сумах пребывает икона Пресвятой Богородицы «Знамение»

Сумской городской совет в соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», а также руководствуясь статьей 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» запретил продавать алкогольные напитки и пиво в центре города с 22 по 24 мая, так как именно в эти дни в кафедральном Спасо-Преображенском соборе будет пребывать Курско-Коренная икона Пресвятой Богородицы «Знамение».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, согласно решению, принятом на внеочередной сессии горсовета, круглосуточная продажа алкоголя и пива запрещена одновременно 23-м предприятиям торговли и ресторанного хозяйства, находящимся в центральной части областного центра. Соответствующее решение № 3750 подписал городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

С ходатайством об ограничении продажи алкогольных напитков заблаговременно выступила Сумская епархия УПЦ МП.

Подобных решений в Сумах городские власти никогда еще не принимали.