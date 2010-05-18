Президенты Украины и России помолились в Киево-Печерской Лавре

Президент России Дмитрий Медведев вместе с Президентом Украины 17 мая посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где помолились в Крестовоздвиженском храме. Как сообщает официальный сайт УПЦ, молебен отслужил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир.

В конце богослужения Архипастырь обратился к первым лицам двух стран со словами наставления:

"Сегодня Божьей милостью вы прибыли в эту древнюю, намоленную, столько видевшую на своем пути горя, печали, разрушений и восстановления Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Здесь почивают нетленными мощами сто двадцать подвижников благочестия. И мы верим в силу их молитв за всех нас, и особенно за тех, кому даны возможности руководить умами и сердцами людей и всего общества. Служение это нелегкое и мы разделяем его с вами своей молитвой к Богу и добрыми нашими пожеланиями. Пусть в ваших всех делах будут на первом месте стоять сердце, а потом разум, и пусть с Божьей помощью у вас все получается, что вы задумали сделать для блага народа и во славу Божию", - сказал, в частности он.

В память о пребывании в Лавре, Митрополит Владимир подарил Дмитрию Анатольевичу экземпляр факсимильного издания Пересопницкого Евангелия и икону преподобного Феодосия Печерского, а Виктору Федоровичу - образ преподобного Антония Печерского.

В свою очередь Президент России Дмитрий Медведев поднес Блаженнейшему Владыке Владимирскую икону Пресвятой Богородицы.

После молебна главы Украины и России поклонились чудотворному образу Успения Пресвятой Богородицы и посетили Лаврские Пещеры, где поклонились мощам преподобных угодников печерских.