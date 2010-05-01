УПЦ МП за объединение украинского казачества вокруг православия

Запорожская епархия УПЦ МП инициирует объединение украинского казачества вокруг православия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ МП, в управлении Запорожской епархии под председательством епископа Запорожского и Мелитопольского ИОСИФА состоялась расширенное заседание синодального отдела, в котором участвовали атаман казацкого войска запорожского низового Александр ПАНЧЕНКО, казацкая старшина и духовники структурных подразделений войска казацкого.

В ходе встречи были обсуждены вопросы объединения казачества, организации мемориальных мероприятий в память о сражении на реке Калка, проведения научно-практического семинара казацких духовников.

"Владыка ИОСИФ в своем слове подчеркнул важность объединения казачьих организаций не вокруг отдельной личности, а вокруг православия и на заседании были обсуждены вопросы создания единого пособия для духовников казачьих организаций, выработана единая методология духовного окормления казаков", - сообщили в пресс-службе.