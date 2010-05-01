В Днепропетровске изготавливают копию Туринской плащаницы

Днепропетровское полиграфическое предприятие «СП Графика» изготовляет уникальную копию святыни христианства – Туринской плащаницы, в которую было завернуто тело Христа после распятия. Об этом УНИАН сообщил инициатор проекта, настоятель местного храма иконы Божьей Матери «Иверская» Николай НЕСПРАВА.

По его словам, реализация проекта осуществляется по благословению Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА и при поддержке Архиепископа Днепропетровского и Павлоградского ИРИНЕЯ. Днепропетровская копия Туринской плащаницы изготовляется специально для сооружаемого в Киеве кафедрального собора Воскресения Христова.

«В мире существует 5 копий Туринской плащаницы, оригинал которой хранится в кафедральном соборе итальянского города Турина. Я убежден, что такая большая страна как Украина, свыше 90% населения которой исповедует православие, тоже имеет право иметь копию этой святыни христианства – лучшую из существующих копий», - подчеркнул Н.НЕСПРАВА.

По его словам, уникальность украинской копии Туринской плащаницы заключается в максимальном воспроизведении оригинала методом шелкотрафаретной печати на основе цифрового изображения. Это позволяет отобразить все оттенки, с учетом того, что оригинал святыни в средние века обгорел во время пожара. Днепропетровские печатники нанесут изображение на ткань, идентичную ткани 1 столетия нашей эры. Ткань для копии по специальному заказу изготовили белорусские мастера.

Подготовка к реализации проекта продолжалась почти год. Были проведены переговоры с зарубежными учеными и институтами, которые исследуют феномен Туринской плащаницы. Процесс изготовления копии согласовывается со специалистами Европейской ассоциации печатников. Изготовление украинской копии Туринской плащаницы будет завершено к середине мая.