В Киеве пройдёт выставка старинных фотографий лавры

С 1 мая по 30 июня 2010 года в киевском Музее книги и книгопечатания пройдёт выставка «Время в фотографиях. Киево-Печерская Лавра конца ХІХ - начала ХХ века». Старинные монастырские фотоснимки впервые покажут широкой публике.

На выставке будут представлены виды Киево-Печерской Лавры, портреты митрополитов, салонные фото молодых священников и семинаристов с семьями в сельском убранстве.

Кроме того, можно будет увидеть любительские снимки 20-30-х годов, когда, спасая лаврские сокровища от грабежа, украинские учёные создали на территории монастыря музей под названием «Всеукраинский музейный городок», групповые фото посетителей из Галичины в вышиванках и кептарях, учёных из Англии, рабочих и сельских делегаций. При этом на фасадах барокковых сооружений виднеются антирелигиозные лозунги «Монахи - кровавые враги народа» или «Монахи, попы, раввины - агенты царизма».

Старые монастырские фотографии, которые почти столетие хранятся в коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, видовые и салонные, а также музейные фотографии 20-30-х годов теперь смогут увидеть не только исследователи и коллекционеры, но и все желающие, сообщает «Лига».