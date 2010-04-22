Людмила Русалина: «Быть благотворителем церкви – огромная честь»

В Украине не так уж много преуспевающих женщин, достигших высот в бизнесе в первую очередь благодаря исключительно деловым качествам. Но и на их фоне президент группы компаний «Петрус» Людмила Русалина всегда выделялась гармоничным единством противоположностей: модельной внешностью и воспитанием пятерых дочерей, незаурядной деловой хваткой и постоянной благотворительностью и меценатством. На днях она получила еще одно отличие, сделавшее ее воистину уникальной фигурой на женском бизнес-Олимпе Украины.

19 апреля с.г. Украинская Православная Церковь в лице Митрополита Киевского и всея Украины Владимира во время торжественной церемонии в Киево-Печерской Лавре наградила Людмилу Русалину почетной грамотой за меценатскую помощь в строительстве Кафедрального собора в честь Воскресения Христового (в числе награжденных – также коллеги Л.Русалиной по ГК «Петрус» Николай Петренко и Владимир Гаркушин). «Благодарность ктитору Русалиной Людмиле Владимировне за посильный вклад в строительство кафедрального Свято-Воскресенского собора», - говорится в грамоте.

«Мы на протяжении многих лет занимаемся благотворительностью, с благословения блаженнейшего Владимира и владык православной церкви помогаем в строительстве храмов, - отметила Л.Русалина. – Все это – не в ожидании наград, но по велению души и сердца. Но такое внимание со стороны Предстоятеля Украинской Православной Церкви – это огромная честь».

Ктитор (от греч. основатель, создатель) - лицо, выделившее средства на строительство православного храма или на его украшение иконами, фресками. В католической церкви такой человек называется донатором. В средневековом искусстве Византии, Руси, стран Балканского полуострова и Кавказа были распространены изображения ктиторов, нередко с моделью постройки в руках. В Средние века женщина-ктитор была редкостью. Хочется верить, что в современной Украине, благодаря примеру Людмилы Русалиной, такое явление редкостью быть перестанет.

Ведь Л.Русалина, говоря о многолетней помощи церкви (да и об этом стало известно лишь благодаря грамоте Митрополита Киевского и всея Украины) скромно умолчала о своем ежегодном участии в доставке в Украину перед Пасхой Благодатного огня из Иерусалима (в этом году при ее участии Киев посетила чудотворная икона Девы Марии «Улыбающейся» из Вифлеема), организации Дней Украинской Православной Церкви в Париже, а также регулярной меценатской помощи сиротам и одаренным детям.

«Для меня, - сказала, отвечая на вопрос о двух направлениях благотворительности Л.Русалина, - помощь в развитии православия неразрывно связана с помощью детям. Православие, на мой взгляд, несет как раз те ценности, которые должны лечь в основу воспитания наших детей».