Вифлеемской иконе Божьей Матери "Улыбающаяся" поклонились около 200 тыс. верующих

Вифлеемской иконе Божьей Матери "Улыбающаяся", которая прибыла в Киев на Пасху вместе с Благодатным огнем из Иерусалима, поклонились около 200 тыс. верующих. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви.

"Очереди с каждым днем выстраивались все больше. Да оно и понятно. Вифлеемская икона Божьей Матери впервые привезена в Украину и неизвестно, когда еще такое событие повторится", - прокомментировал секретарь предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (ДРАБИНКО).

Икона Божьей Матери "Улыбающейся" постоянно находится у входа в пещеру, где родился Христос. По традиции перед ней молятся о даровании детей, об их благополучии и о семейном счастье.

"Эта икона помогает в материнстве. Божья Матерь улыбается всему человечеству, поскольку дает надежду на жизнь вечную, которая будет принесена ее Сыном", – отметил владыка Александр.

Как сообщил секретарь предстоятеля УПЦ епископ Александр (ДРАБИНКО), святыня была доставлена в Украину благодаря украинским меценатам - это соучредители группы компаний "Петрус" Людмила РУСАЛИНА и Николай ПЕТРЕНКО, которые традиционно оказывают благотворительную помощь УПЦ, в частности, в доставке Благодатного огня из Иерусалима в Киев.

"Мы обратились с просьбой к патриарху Иерусалимскому. И он с открытым сердцем откликнулся на нашу просьбу. Все, что произошло - как чудо, словно по благословению Божьему. Ведь это первый случай в настоящее время, когда эту икону разрешили вывести из Вифлеема", - рассказала Людмила РУСАЛИНА.

Напомним, что святыня была доставлена в Киев официальной делегацией УПЦ 3 апреля. В день Пасхи, 4 апреля, икона крестным ходом была перенесена на место строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора УПЦ (Железнодорожное шоссе, 3), - в деревянную церковь Всех святых, где святыня находилась до 11 апреля. В этот период перед чудотворным образом ежедневно совершалась Божественная литургия, отправлялись молебны и читались акафисты.

Вифлеемская икона Божьей Матери "Улыбающаяся" - единственный известный лик Богоматери, на котором Дева Мария улыбается, была пожертвована в базилику Рождества Христова русским императорским домом. Ее риза изготовлена из платья преподобномученицы Елизаветы – великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.

