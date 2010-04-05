В крестном ходе в Киеве приняли участие около 10 тыс. верующих

В крестном ходе с Благодатным огнем и Вифлеемской иконой Божьей Матери, который прошел по случаю Пасхи в столице, приняли участие около 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, крестный ход начался возле Успенского Собора Киево-Печерской Лавры и проследовал к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбидская»). В мероприятии приняли участие високопоставленные должностые лица, духовенство всех столичных храмов и монастырей, викарные архиереи Киевской митрополии и верующие.

«Мы должны благодарить Пречистую, что Она приехала к нам, чтоб представить нам еще большее торжество Воскресения. С этой радостью я вас поздравляю и желаю, чтобы за молитвами Пречистой Божьей Матери и всем святым, Воскресший из мертвых Христос пощадил нас, простил все грехи и дал благую надежду, что достигнем тех добродетелей, которые называются вера, надежда, любовь, потому что так завещал нам Господь», - сказал в приветственном слове к собравшимся Митрополит ВЛАДИМИР.

Вифлеемская икона Божьей Матери будет находиться в Киеве до 11 апреля в деревянном храме в честь Всех Святых на месте строительства кафедрального собора УПЦ. Поклониться святыне могут все желающие.

Как сообщал УНИАН, христианскую Святыню привезла из Иерусалима официальная делегация Украинской православной церкви.

Кроме того, делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь, который взошел на храм Гроба Господнего в Иерусалиме в субботу в 14.07 по киевскому времени.

Справка УНИАН. Вифлеемская икона прославилась многими чудесами уже в наше время. По традиции, перед этой иконой, которая находится перед входом в пещеру, где родился Христос, молятся о даровании детей, об их благополучии и о семейном счастье.

Икона была пожертвована в базилику Рождества Христова Российским императорским домом. Это единственная из икон Божьей Матери, на которых Пресвятая Дева улыбается. Икона относится к типу «Одигитрия» («Путеводительница») - изображение Богородицы с отроком на руках.

По преданию, евангелист Лука написал три образа такого типа: Иерусалимский, Царьградский и Эфеский. Наиболее знаменит Иерусалимский образ. В 463 году он был перенесен в Константинополь. Считается, что именно благодаря заступничеству Иерусалимской иконы византийские войска отбили нападение скифов. В 988 году икону подарили в Корсунь святому равноапостольному князю Владимиру. Вскоре образ Богородицы Одигитрии стал одним из самых распространенных на Руси.

На Вифлеемской иконе Пречистая Дева изображена с Младенцем Христом. В левой руке Младенца символ царственной власти, правой Он благословляет тех, кто молится перед образом Его Пречистой Матери. Божья Матерь указывает на Спасителя, будучи Путеводительницей, ведущей к Христу, от греха - к спасению.