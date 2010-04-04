Патриарх Кирилл летом посетит украинские города

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Интер", что этим летом посетит украинские города Киев, Одессу и Днепропетровск.

"Меня пригласили три епархии. С радостью откликаюсь на эти просьбы", - сказал патриарх.

При этом он отметил, что "это пастырский визит".

Патриарх Кирилл посещал Украину 27 июля - 5 августа прошлого года.