УПЦ КП об итогах заседания комиссии Межсоборного присутствия РПЦ в Киеве

Заявление Пресс-центра Киевской Патриархии.

В СМИ были опубликованы отдельные документы заседания комиссии Межсоборного присутствия Московского Патриархата, состоявшегося 25 марта 2010 г. в Киево-Печерской Лавре, а именно – вступительное слово главы комиссии митрополита Владимира, итоговое коммюнике и тезисы выступления заместителя председателя комиссии, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) митрополита Илариона (Алфеева).

I. Содержание этих документов дает основания для осторожного оптимизма. Ведь 25 марта комиссией на уровне Московского Патриархата фактически одобрен путь, избранный митрополитом Владимиром и Синодом УПЦ (МП) в сентябре прошлого года для преодоления разделения Церкви в Украине. Путь этот заключается в трезвом взгляде на сложившиеся в Украинской Церкви за последние двадцать лет реалии и в проведении диалога представителей УПЦ (МП) и Киевского Патриархата.

2 октября 2009 г. состоялось первое заседание сформированных двумя Синодами рабочих групп по подготовке диалога, были обнародованы итоговые документы заседания – протокол и заявления председателей групп. В обществе итоги первой официальной встречи представителей двух наибольших украинских конфессий были восприняты положительно.

Но определенная группа внутри УПЦ (МП), лидером которой считается митрополит Одесский Агафангел, начала активную кампанию по дискредитации самого процесса диалога, его участников и лично митрополита Владимира (Сабодана). Как результат этой кампании можно расценивать обращение Священного Синода УПЦ (МП) от 24 ноября 2009 г., которое в значительной части как текста, так и содержания не отвечало реальному состоянию дел и ничем не отличалось от подобных документов десяти- или пятнадцатилетней давности. Это обращение было воспринято, как уступка силам, которые удовлетворены теперешним состоянием Церкви в Украине, не желают реального преодоления церковного разделения и ничего не хотят для этого делать.

Поэтому итоги заседания комиссии Московского Патриархата 25 марта с.г., в состав которой входят как сторонники, так и противники диалога с Киевским Патриархатом, можно считать прогрессом в сравненных с позицией, обозначенной в обращении Священного Синода УПЦ (МП).

В чем мы видим этот прогресс?

ІІ. 1. Митрополит Владимир в своем слове на примере статистики зарегистрированных в Украине приходов Киевского и Московского Патриархатов попробовал показать реальный масштаб церковного разделения. Чуть ли не впервые было признано, что вне подчинения Московскому Патриархату в Украине пребывает такое количество православных, которое превышает численность некоторых Поместных Церквей.

От себя можем добавить, что в условиях отсутствия фиксированного членства в приходах и либерального законодательства, статистика зарегистрированных государством приходских уставов отображает состояние дел лишь частично и условно. В действительности более объективную картину показывают данные разных социологических опросов, дающие приблизительно одинаковые цифры, – свыше 30% жителей Украины относят себя к Киевскому Патриархату, а около 20% – к УПЦ (МП). Если опираться на эти данные, то Киевский Патриархат уже в настоящий момент не просто больше некоторых Поместных Церквей, а является одной из наибольших Церквей Вселенского Православия.

2 . Митрополит Владимир критически оценивает позицию самоудовлетворенной успокоенности, присущей отдельным деятелям УПЦ (МП). В отличие от тех, кто считает, что на «раскольников» не следует вообще обращать внимание, как на незначительное явление, митрополит Владимир призывает активно действовать в направлении преодоления разделения Украинской Церкви, при чем действовать в духе христианской любви и попечения о ближних.

3 . Содержание выступления митрополита Владимира подводит к мысли, что избранный ранее путь к диалогу между УПЦ (МП) и Киевским Патриархатом является логическим продолжением инициатив Патриарха Кирилла по преодолению церковного разделения, а потому не должен вызывать в Московском Патриархате возражений.

Следует отметить, что в этом контексте само создание комиссии Межсоборного присутствия расценивается, как ответ на инициативы, высказанные на предсоборном совещании УПЦ в январе 2009 г. Речь идет именно о тех инициативах, официальное одобрение которых было заблокировано группой митрополита Агафангела.

ІІІ . Некоторые прогрессивные моменты есть и в позиции, высказанной главой ОВЦС МП митрополитом Илларионом.

1. Фактически он признает, что практика принятия в Московский Патриархат крещенных в Киевском Патриархате через совершение над ними «повторного крещения» унизительна и является препятствием на пути преодоления церковного разделения.

2. Также он теоретически признает возможной практику принятия крещенных в Киевском Патриархате к общению с Московским Патриархатом и без «перекрещивания».

То, что Киевский Патриархат не раз уже обращался к Московскому Патриархату с требованием прекратить антиканоническую практику «повторных крещений», совсем не означает, что в УПЦ КП якобы есть много желающих перейти в УПЦ (МП), которых от этого якобы сдерживает лишь подобная практика. Киевский Патриархат не имеет никаких сомнений в том, что завершаемые в нем таинства являются благодатными и спасительними.

Поэтому прекращение практики «повторных крещений» больше нужно не нам, а Московскому Патриархату. Мы беспокоимся о тех неразумных епископах и священниках, а также несознательных мирянах, которые, поддавшись пропаганде, тяжко грешат против Церкви, Символа веры и канонов, совершая «крещения» уже крещеных. Те, кто отвергает таинства, совершенные в Киевском Патриархате, в действительности отвергают не нашу Поместную Церковь, а Духа Святого, реально действующего в этих таинствах. Поэтому «повторные крещения», «повторные рукоположения» и другие подобные действия являются тяжким грехом, ложащимся на души как тех, кто их совершает, так и тех, кто к этому побуждает. Напоминать об этом – наша обязанность братской любви.

Следует также понимать, что практика «повторных крещений» рано или поздно станет на пути продолжения диалога, ведь она показывает, что в настоящий момент к Киевскому Патриархату в Московском кое-кто относится не как к братьям по вере, а как к атеистам, язычникам или иноверцам. Диалог в таких условиях явно будет невозможен и бесперспективен.

IV. Кроме позитивных моментов в позиции митрополита Иллариона следует отметить и те пункты, с которыми категорически нельзя согласиться.

1. Глава ОВЦС МП говорит о том, что «в настоящее время на Украине складывается благоприятная ситуация для преодоления раскола: идут в прошлое те политические причины, которые обусловили распространение раскола». После таких слов создается впечатление, что само существование Киевского Патриархата якобы тесно связано с пребыванием при власти Президента Виктора Ющенко, и что с приходом новой власти значительная часть Киевского Патриархата якобы должна вернуться в Московский Патриархат.

Такие мысли – самообман, которым в Московской патриархии себя утешают уже почти два десятилетия.

Следует напомнить, что Московская патриархия уже шла схожим путем в первые годы президентства Леонида Кучмы. Как в теперь руководители РПЦ существование Киевского Патриархата связывают с Президентом Ющенко, так тогда его связывали с Президентом Кравчуком.

Тогда тоже считали, что приход к власти оппонента действующего Президента приведет к прекращению существования Киевского Патриархата. Поэтому, используя влияние на государственное руководство Украины, Московская патриархия в 1994 – 1995 годах пыталась руками власти уничтожить Киевский Патриархат. Образцом этой политики стали избиение милицией похоронной процессии с телом Патриарха Владимира (18 июля 1995 г.) и организация властью раскола в Киевском Патриархате в канун Поместного Собора в октябре того же года.

Эти события хотя и с трудом были перенесены Киевским Патриархатом, но сплотили вокруг него все патриотические силы Украины. Невзирая на постоянное давление со стороны властных сторонников Московского Патриархата, особенно на местном уровне, с тех пор Киевский Патриархат вырос, окреп и превратился в полноценную Поместную Православную Церковь.

Поэтому желающим утешать себя старыми иллюзиями следует напомнить, что Киевский Патриархат возник не при Президенте Ющенко; что идея автокефалии Украинской Церкви вообще была провозглашена свыше 90 лет тому назад. И все это время, невзирая на внешние неблагоприятные обстоятельства, идея украинской церковной автокефалии имела и будет иметь своих последователей, число которых постоянно увеличивается, в том числе – в среде Московского Патриархата.

Следует напомнить, что все мероприятия Московского Патриархата, направленные на уничтожение Киевского Патриархата, оказались безуспешными. Его не разрушили ни беззаконные «лишения сана», ни отступники, привлеченные обещаниями должностей и санов, ни враждебно настроенные власть предержащие, ни наложенная в 1997 г. беззаконная «анафема», ни искусственная внешняя изоляция от общения с другими Поместными Церквами, ни массовая пропаганда, осуществляемая против нашей Поместной Церкви всеми возможными средствами.

Поэтому в Московской патриархии должны понять – Киевский Патриархат будет существовать в Украине до тех пор, пока наше государство является независимым. Он будет существовать даже и без этого, как в изгнании и в подполье существовала в течение ХХ в. УАПЦ. Для иерархов Московского Патриархата наступило время наконец избавиться от самообмана, а на проблемы Церкви в Украине начать смотреть трезво и объективно.

2. В доказательство предыдущего тезиса митрополит Иларион пытается привести примеры перехода общин из юрисдикции Киевского Патриархата в Московский Патриархат – в частности в Винницкой области. Но такая аргументация не столько подтверждает, сколько опровергает мнение владыки митрополита.

В ответ на примеры перехода в УПЦ (МП) приходов в Винницкой области мы можем привести примеры перехода общин из УПЦ (МП) в Киевский Патриархат – в Черниговской, Тернопольской, Сумской областях. Поэтому попытка выдать события на Винниччине за признак какого-то массового одностороннего движения, является неудачной и безосновательной.

Если же ближе рассмотреть мотивы тех, кто на Винниччине вышел из Киевского Патриархата, то окажется, что эти мотивы не имеют ничего общего ни с «покаянием в расколе», ни с «возвращением в лоно Московского Патриархата». Группа Аксанюка-Строка еще за неделю до перехода в УПЦ (МП) подавала прошение о переходе в УАПЦ. И только не добившись там позитивного ответа, направилась в Московский Патриархат. Сменить за неделю три конфессии – разве это покаяние?

Стоит напомнить, что Московская патриархия раньше уже искала и находила в Киевском Патриархате отступников, в том числе и высокопоставленных. Но их громкие заявления и фальшивые «покаяния» не принесли Русской Церкви никакой пользы. Киевский Патриархат может сказать о них – начиная с бывшего митрополита Антония (Масендича) и заканчивая бывшим архиепископом Юрием (Юрчиком) – словами апостола Павла: «Они вышли от нас, но никогда не были нашими». Очевидно, что путь поиска иуд, которые будут предавать за 30 сребреников – это не путь к церковному единству, и полагаться на таких деятелей в деле объединения Церкви – бессмысленно.

3. Митрополит Иларион ошибочно считает, что в Киевском Патриархате большое количество верующих находится «неосознанно». Странно, как можно верить в это при том, что вся структура Московского Патриархата всеми доступными средствами в течение двух десятилетий постоянно ведет пропаганду против Киевского Патриархата. Произнося такие заявления, митрополит Иларион фактически признает, что вся эта пропаганда является неэффективной и мало приносит плодов. Поэтому настало время московским иерархам перестать обманывать самих себя, потому что в действительности тех, кто неосознанно принадлежит к Киевскому Патриархату – десятки или сотни, а тех, кто принадлежит сознательно, – миллионы.

4. Странно слышать от иерарха, известного, как один из ведущих современных богословов Московского Патриархата, архаичные суждения о «безблагодатности» таинств в Киевском Патриархате или «отсутствии» в нем апостольского преемства. Особенно это странно слышать от иерарха, по должности общающегося с инославными конфессиями – католиками и протестантами. Абсолютной непоследовательностью выглядит то, что своих собеседников из этих конфессий он считает не только христианами, но и епископами или священниками, а православный Киевский Патриархат ставит на один уровень с наиболее злостными еретиками или нехристианами.

Рассуждение же митрополита о «форме таинств у раскольников, которая при присоединении к канонической Церкви наполняется благодатным содержанием» полностью аргументировано опровергается – в благоприятном для Киевского Патриархата значении – не только таким авторитетным для Московского Патриархата богословом, как Патриарх Сергий, но и известным современным апологетом Московской патриархии протодьяконом Андреем Кураевым в его полемике с архимандритом Рафаилом (Карелиным).

По этому поводу нельзя не вспомнить и соборно утвержденный документ Московского Патриархата – «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», в котором суждения относительно благодатности или безблагодатности таинств значительно более осторожны и абсолютно не так категоричны, как в выступлении главы ОВЦС МП в Киеве.

Можно лишь допустить, что такие рассуждения митрополита вызваны не так его убеждениями, как конъюнктурной необходимостью и звучат в силу должностного положения, которое он имеет в структуре Московского Патриархата.

5. Во время пребывания в Киеве и Львове митрополит Илларион имел встречи с представителями Римо-Католической Церкви – митрополитом М. Мокщицким и папским нунцием архиепископом И. Юрковичем. С последним, как следует из официальных сообщений, глава ОВЦС МП говорил о деятельности Греко-Католической Церкви в Украине. Вообще-то практика проведения переговоров относительно Украинских Церквей между религиозными центрами, находящимися вне Украины, является странной, неприемлемой и бесперспективной. Но в настоящий момент не об этом речь.

В Московской патриархии должны понять, что именно благодаря движению за автокефалию Украинской Церкви православие смогло сохранить свои позиции в западных областях Украины, где в настоящий момент подавляющее большинство православных приходов не принадлежат к Московскому Патриархату. И есть все основания думать, что утверждение в Украине единой Поместной Православной Церкви будет способствовать сближению с православием значительной части украинских греко-католиков, для которых одним из главных препятствий к такому сближению является нежелание принадлежать к Московской Церкви.

Мы глубоко убеждены – Православная Украинская Церковь никогда не объединится вокруг Москвы. Единственный центр, вокруг которого возможно объединение, – это Киев.

V. Подытоживая все изложенное, можем сделать вывод, что в УПЦ (МП) лучше понимают реальное состояние дел в Украине, чем в Московской патриархии, которая еще продолжает себя тешить тщетными надеждами. Вместе с тем как в Московской патриархии, так и в Киевской митрополии осознают, что путь игнорирования Киевского Патриархата, которым шла РПЦ в течение многих лет, – порочный и бесперспективный, потому что он не ведет к преодолению церковного разделения, а лишь углубляет его.

Все это дает основания к осторожному оптимизму относительно перспектив дальнейшей подготовки к диалогу. По меньшей мере – эта подготовка не прекратится и от ее участников можно ожидать конструктивной и плодотворной работы.

Пресс-центр Киевской Патриархии