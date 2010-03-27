Православные, римо- и греко-католики отмечают Вербное воскресенье

В этом году в шестое воскресенье Великого Поста, за неделю до праздника Пасхи, православные, римо- и греко-католики отмечают один из главных праздников - Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - в память о торжественном дне в жизни Иисуса Христа, когда Он верхом на молодом осле въехал в Иерусалим. Согласно Евангелию, накануне крестных страданий, люди с великой радостью встречали Спасителя, подстилали ему под ноги свои одежды, устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!", - как обычно обращались только к царю.

Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив праведника Лазаря и доказав право называться Сыном Божиим.

Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос торжественным образом въезжал в Иерусалим - на молодом осле (у евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах. – УНИАН).

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим считается вступлением его на путь крестных страданий, так как через несколько дней те, кто воспевал «Осанна!» кричали «Распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!». О входе Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страданий упоминают все четыре евангелиста (Мф. 21,1-11; Мк. 11,1-11; Лк. 19,29-44; Ин. 12,12-19).

Христианская церковь отмечает Вход Господний в Иерусалим с III века. Также праздник еще называется праздником Вайи - от ветви финиковой пальмы, которыми приветствовали Иисуса жители Иерусалима.

На Руси пальмовые ветви заменяли ветки вербы, так как это первое растение, которое оживает после долгой зимы в наших краях.

Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники кадят вербы, читают молитву и окропляют ветви святой водой. При освящении верб читается молитва: "Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!". Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Считается, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставят за иконы и хранят весь год.

Общераспространенным в народе был обычай слегка ударять друг друга вербой, приговаривая: «Не я бью, верба бьет».

В честь великого праздника верующим, соблюдающим 40 дневный пост, разрешается принимать в пищу рыбу и растительное масло.

После Вербного воскресения начинается Страстная неделя (седмица), последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, страдания, распятие и погребение Иисуса Христа.

Напомним, что празднование дня Светлого Христова Воскресения – Пасхи, выпадает в этом году на 4 апреля.