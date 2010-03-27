УПЦ наградила Добкина орденом святителя Димитрия

Украинская православная церковь Московского патриархата наградила нового главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина орденом УПЦ Святителя Димитрия (Туптала), Митрополита Ростовского.

Об этом сообщает КорреспонденТ.net со ссылкой на официальный сайт Харьковской облгосадминистрации. Орден Добкину вручил во время приема у губернатора Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир, который прибыл сегодня в Харьков.

Во время встречи с предстоятелем УПЦ МП руководитель области Добкин подчеркнул большую роль церкви в становлении государства.

«Не случайно Президент Украины Виктор Янукович уделяет такое серьезное внимание развитию культуры и духовности в нашей стране, и все свои дела начинает с благословения, что дает импульс для взаимопонимания власти и духовенства. Это огромная честь для жителей Слобожанщины. Считаю этот визит благословением на добрые дела для Харьковщины», - заявил Добкин.

Митрополит Владимир планирует принять участие в торжествах по случаю 20-летия священнического служения и 10-летия Архиерейской хиротонии Архиепископа Изюмского, викария Харьковской епархии Онуфрия.

На встрече Митрополита с губернатором в Доме советов присутствовал также председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

27 марта в Благовещенском кафедральном соборе (УПЦ) Харькова состоится праздничная божественная литургия, которую возглавит Блаженнейший Владимир.