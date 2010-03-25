РПЦ и УПЦ обсудили тему противодействия церковным расколам

Комиссия Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам противодействия церковным расколам считает важным систематизировать существующие расколы в Украине, также изучить прецеденты уврачевания церковных разделений и рассмотреть вопрос профилактики и механизмов их уврачевания. Также приоритетной темой определен диалог со старообрядчеством.

Об этом говорится в коммюнике Заседания комиссии РПЦ, которое состоялось сегодня в Киево-Печерской Лавре под председательством Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Первое заседание комиссии проходит в Киеве, потому что это не просто дань уважения древней столице Руси. Это еще и ответ на насущную потребность Украинской Православной Церкви. Ведь проблема церковных разделений является сегодня особо актуальной именно в Украине», - отметил Митрополит Владимир.

Говоря о церковных разделениях, он подчеркнул, что расколы – «это кровоточащие раны на теле Церкви Христовой, которые требуют искусного и внимательного лечения».

«Как больно бывает слышать из уст верных чад нашей Церкви утверждения о том, что нас не должна волновать судьба братьев й сестер, находящихся вне евхаристического общения с нами... Отказ от врачевания раны раскола противоречит самому духу Евангелия, вступает в противоречие с учением отцов Церкви», - сказал Митрополит Владимир.

При этом предстоятель УПЦ напомнил о многочисленных инициативах, которые УПЦ предпринимала с целью уврачевания расколов. Было отмечено, что создание комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам противодеиствия церковным расколам стало органичным продолжением этих инициатив.

В свою очередь, по мнению заместителя председателя комиссии, митрополита Волоколамского Илариона сегодня в Украине складывается благоприятная ситуация для преодоления раскола, так как «уходят в прошлое те политические причины, которые обусловили его распространение».

«Все более популярными становятся идеи интеграции, а не разобщения. Бесперспективность пути разделения осознают и сами раскольники. Многие из них хотели бы вернуться в лоно Церкви», - отметил владыка.

Также он напомнил, что наряду с теми, кто сознательно ушел в раскол, существуют те, кто сформировался в расколе как христианин и не осознают пагубности своего пребывания за пределами Церкви.

«Задача, стоящая перед Церковью - помочь им вернуться к общению с вселенским Православием. Процедура возвращения не должна быть унизительной. Признание таинств, совершенных в расколе, недопустимо. Однако существует мнение, основанное на исторической практике, что формы таинств, совершенных в расколе, наполняются благодатной силой и уже не повторяются в случае возвращения раскольников в лоно Церкви. Это не относится, однако, к хиротониям, ибо они неразрывно связани с апостольским преемством, которого в расколе нет», - отметил митрополит Иларион.

Как сообщал УНИАН, сегодня Сегодня в Киево-Печерской Лавре проходит первое заседание комиссии Межсоборного Присутствия Русской православной церкви по вопросам противодействия церковным расколам и их преодолению.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, на обсуждение участников заседания были вынесены вопросы богословского и канонического анализа современных расколов, вопросы наработки практических рекомендаций по предупреждению и уврачеванию расколов.

В состав комиссии вошли Митрополит ВЛАДИМИР - председатель комиссии; Митрополит Волоколамский ИЛЛАРИОН - заместитель председателя; протоиерей Николай БАЛАШОВ - секретарь; митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ; митрополит Рижский и всей Латвии АЛЕКСАНДР; архиепископ Новосибирский и Бердский ТИХОН; архиепископ Белгородский и Старооскольский ИОАНН; архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН; епископ Бельцкий и Фелештский МАРКЕЛ; епископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР; архимандрит КИРИЛ (ГОВОРУН); игумен СЕРАПИОН (МИТЬКО); протоиерей Александр ЛЕБЕДЕВ; протоиерей Андрей НОВИКОВ; священник Иоанн МИРОЛЮБОВ; диакон Максим ПЛЯКИН и другие.