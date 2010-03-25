Коммюнике Заседания комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам противодеиствия церковным расколам

25 марта 2010 года в Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось первое заседание комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам противодеиствия церковным расколам и их преодоления.

Открывая заседание комиссии, Блаженнейший Митрополит Владимир отметил тот факт, что «первое заседание нашей комиссии проходит в Києве — зто не просто дань уважения древней столице Руси. Это еще и ответ на насущную потребность Украинской Православной Церкви. Ведь проблема церковных разделений является сегодня особо актуальной именно в Украине».

Говоря о церковных разделениях, Его Блаженство подчеркнул, что «расколы — зто кровоточащие раны на теле Церкви Христовой, которые требуют искусного и внимательного лечения. И как больно бывает слышать из уст верных чад нашей Церкви утверждения о том, что нас не должна волновать судьба братьев й сестер, находящихся вне евхаристического общения с нами... Отказ от врачевания раны раскола противоречит самому духу Евангелия, вступает в противоречие с учением отцов Церкви».

Его Блаженство также напомнил слова Святейшего Патриарха Кирилла, призывавшего во время его визита в Украйну летом 2009 года сделать все, «чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими обьятиями всех своих верных чад».

«В этих словах Предстоятеля Русской Православной Церкви мы видим ясньй пастырский императив, побуждающий нас к действию», - отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Владимир напомнил присутствующим о многочисленных инициативах, предпринятых Украинской Православной Церковью с целью уврачевания расколов в духе Христозаповеданной любви. Было отмечено, что создание комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам противодеиствия церковным расколам и их преодоления является органичным продолжением этих инициатив.

Высокопреосвященный митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя комиссии, в своем слове отметил, что в настоящее время в Украине складывается благоприятная ситуация для преодоления раскола: уходят в прошлое те политические причины, которые обусловили его распространение. Все более популярными становятся идеи интеграции, а не разобщения. Бесперспективность пути разделения осознают и сами раскольники. Многие из них хотели бы вернуться в лоно Церкви. Владыка напомнил, что наряду с теми, кто сознательно ушел в раскол, существует также огромное количество людей, выросших в расколе и сформировавшихся там как христиане. Некоторые из них не осознают пагубности своего пребывания за пределами Церкви, и поэтому задача, стоящая перед Церковью - помочь им вернуться к общению с вселенским Православием. Процедура возвращения не должна быть унизительной. Признание таинств, совершенных в расколе, недопустимо. Однако существует мнение, основанное на исторической практике, что формы таинств, совершенных в расколе, наполняются благодатной силой и уже не повторяются в случае возвращения раскольников в лоно Церкви. Это не относится, однако, к хиротониям, ибо они неразрывно связани с апостольским преемством, которого в расколе нет.

Митрополит Иларион призвал комиссию работать в духе христианской любви и сострадания.

Члены комиссии, поддержав идеи, выраженные в выступлениях Блаженнейшего Митрополита Владимира и Высокопреосвященного митрополита Илариона, определили приоритетные темы для дальнейшей работы комиссии:

- систематизация существующих расколов;

- изучение существующих прецедентов уврачевания церковных разделений;

- уврачевание раскола в Украине;

- диалог со старообрядчеством;

- профилактика расколов.

Руководствуясь регламентом работы Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, комиссия определила, что комментировать результаты ее работы могут только председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, а также уполномоченные ими лица.

Киево-Печерская Лавра

25.03.2010г.