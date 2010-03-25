В Киево-Печерской Лавре впервые проходит заседание комиссии Межсоборного Присутствия РПЦ

Сегодня в Киево-Печерской Лавре под председательством Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА проходит первое заседание комиссии Межсоборного Присутствия Русской православной церкви по вопросам противодействия церковным расколам и их преодолению.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, на обсуждение участников заседания вынесены вопросы богословского и канонического анализа современных расколов, вопросы наработки практических рекомендаций по предупреждению и уврачеванию расколов.

Также комиссия рассмотрит вопрос принятия в лоно православной церкви клириков и мирян, которые перешли из раскола.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы церковного поминания лиц, которые находятся в расколе. Ожидается, что на заседании рассмотрят икономию и акривию в признании таинств, которые завершаются в раскольнических организациях.

В состав комиссии вошли Митрополит ВЛАДИМИР - председатель комиссии; Митрополит Волоколамский ИЛЛАРИОН - заместитель председателя; протоиерей Николай БАЛАШОВ - секретарь; митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ; митрополит Рижский и всей Латвии АЛЕКСАНДР; архиепископ Новосибирский и Бердский ТИХОН; архиепископ Белгородский и Старооскольский ИОАНН; архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН; епископ Бельцкий и Фелештский МАРКЕЛ; епископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР; архимандрит КИРИЛ (ГОВОРУН); игумен СЕРАПИОН (МИТЬКО); протоиерей Александр ЛЕБЕДЕВ; протоиерей Андрей НОВИКОВ; священник Иоанн МИРОЛЮБОВ; диакон Максим ПЛЯКИН и другие.