Слово Митрополита Киевского при открытии первого заседания комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам противодействия церковным расколам

Слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

при открытии первого заседания комиссии

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

по вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления



Возлюбленные о Господе собратья архипастыри!

Дорогие отцы и братья!

Прежде всего, хочу приветствовать всех Вас на Киевской земле, в древней столице Руси. Находясь здесь, в святой Печерской Лавре, под Покровом Царицы Небесной, у цельбоносных мощей преподобных отцов печерских, будем просить их молитвенной помощи в решении тех непростых задач, которые стоят перед нашей комиссией.

Напомню Вам, что 27 июля 2009 года здесь в Киево-Печерской Лавре на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение «учредить Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви» (журнал № 55). Тогда же было утверждено и Положение о Межсоборном присутствии, а также его состав. Межсоборное присутсвие является «совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской Православной Церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» (Положение о Межсоборном присутствии, I.1). Этот орган призван, прежде всего, к обсуждению актуальных вопросов церковного бытия.

Первое заседание Президиума Межсоборного присутствия состоялось 29 января 2010 года в Москве в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Президиум утвердил тринадцать комиссий Межсоборного присутствия. Одна из этих комиссий посвящена вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления.

То что первое заседание нашей комиссии проходит в Киеве — это не просто дань уважения древней столице Руси. Это еще и ответ на насущную потребность Украинской Православной Церкви. Ведь проблема церковных разделений является сегодня особо актуальной именно в Украине. За последние два десятилетия наш церковный корабль постигло немало потрясений. В результате сегодня в Украине наряду с канонической Украинской Православной Церковью, сохраняющей единство с Московским Патриархатом, существует и несколько неканонических образований, отделившихся от нашей Церкви. Из них наиболее крупными являются «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата» (УПЦ КП) и «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (УАПЦ). Чтобы мы могли оценить масштаб церковных разделений в Украине, я приведу данные официальной государственной статистики. По состоянию на 1 января 2010 года Государственным комитетом Украины по делам национальностей и религий было зарегистрировано 11 704 общины канонической Украинской Православной Церкви, 4 251 община УПЦ КП и 1 194 общины УАПЦ. Таким образом, сегодня вне общения с Вселенским Православием в Украине находится более пяти тысяч общин. Это существенная цифра. Фактически численность паствы неканонических церковных структур в Украине превосходит масштабы некоторых Поместных Православных Церквей. И это серьезный вызов для всех нас.

Расколы — это кровоточащие раны на теле Церкви Христовой, которые требуют искусного и внимательного лечения. И как больно бывает слышать из уст верных чад нашей Церкви утверждения о том, что нас не должна волновать судьба братьев и сестер, находящихся вне евхаристического общения с нами. Больно слышать от людей, считающих себя христианами, слова презрения по отношению к нашим соотечественникам, пребывающих в составе неканонических объединений.

Отказ от врачевания раны раскола противоречит самому духу Евангелия, вступает в противоречие с учением отцов Церкви. Вспомним слова Спасителя: Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих (Мф 18, 12-14). Разве не являются для нас эти слова прямым призывом полагать все свои силы к возвращению в спасительную ограду Церкви наших братьев? Вспомним, что для святого апостола Павла мысль о его братьях по крови, не принявших Христа, была великой печалью и непрестанным мучением сердца. И он даже соглашался быть отлученным от Христа ради своих соплеменников (Рим 9, 2-3).

Это мучение сердца является естественным для всякого христианина, видящего заблуждающегося брата. И эта боль должна побуждать нас сделать все, что в наших силах, для преодоления церковных разделений.

Святейший Патриарх Кирилл во время своего визита в Украину летом 2009 года неоднократно говорил об этой боли. Так, во время Божественной литургии в день праздника святого равноапостольного князя Владимира здесь в Киево-Печерской Лавре Его Святейшество сказал: «В праздничном настроении нынешнего светлого дня присутствуют и печальные оттенки. Эта печаль происходит от того, что не все наши единоверные братья разделяют с нами сей праздник. Иные из них пребывают вне спасительной ограды Церкви, вне ее драгоценного единства. Помолимся ныне о них, чтобы Господь приклонил к ним Свою милость, чтобы вдохнул в них решимость презреть все преходящие человеческие страстные и греховные наваждения, и вернуться в дом Отчий, и соединиться с нами в радости и простоте сердца, совместно утверждая непреходящие ценности Святого Евангелия». Его Святейшество пообещал сделать все, «чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими объятиями всех своих верных чад».

В этих словах Предстоятеля Русской Православной Церкви мы видим ясный пастырский императив, побуждающий нас к действию.

Украинская Православная Церковь предприняла немало усилий для уврачевания расколов. Так, еще 22 ноября 1995 года Священный Синод Украинской Православной Церкви создал Синодальную комиссию по диалогу с УАПЦ (журнал № 67). А после того, как в 2007 году к нам направили свои официальные обращения УПЦ КП и УАПЦ, 16 июля 2008 года Священный Синод принял ответы на эти обращения, в которых высказал ясное стремление нашей Церкви сделать все возможное для преодоления существующих расколов. В документе, направленном тогда в адрес УПЦ КП, в частности, говорилось: «Осознавая необходимость скорейшего преодоления церковных разделений в Украине, Украинская Православная Церковь готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами». Такая позиция нашей Церкви нашла поддержку со стороны Святейшего Патриарха Кирилла, который во время своего визита в Украину летом 2009 года неоднократно подчеркивал необходимость поиска путей преодоления расколов.

9 сентября 2009 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение возобновить диалог с УАПЦ и утвердил новый состав Синодальной комиссии по ведению этого диалога, а также создал рабочую группу, на которую возложена обязанность подготовки диалога с представителями УПЦ КП.

Кроме того в период подготовки Поместного Собора Русской Православной Церкви в январе 2009 года нами была высказана инициатива создания комиссии, которая бы занялась детальным изучению церковной ситуации в Украине и сформировала квалифицированные предложения по уврачеванию церковных разделений.

Сегодня мы проводим первое заседание комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления. Создание этой комиссии мы считаем ответом Его Святейшества на инициативы, высказанные нами в январе 2009 года. В состав нашей комиссии включены представители епископата и духовенства, церковные и общественные деятели, а также представители богословской науки.

В соответствие с решением Президиума Межсоборного присутствия на сегодняшнем заседании нам необходимо определиться с приоритетностью тем, утвержденных к рассмотрению в нашей комиссии, а также обсудить дальнейший порядок нашей работы.

Желаю всем участникам нашего заседания помощи Божией в непростой и очень ответственной работе. Надеюсь, что наши усилии, направленные на благо Церкви Христовой, увенчаются успехом.

† Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви