Пасхальное послание Патриарха Филарета (УПЦ КП)

Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА

Преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям,

честному монашеству и всем верным чадам

Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Радуйтесь!» (Мф. 28: 9). Это приветствие было первым, что сказал Иисус Христос после Своего воскресения. Оно глубоко знаменательно и утешительно не только для мироносиц, к которым сначала было обращено, не только для апостолов, но и для всех христиан, торжественно празднующих ныне Воскресение Христово.

Почему воскресение Христово наполняет верующих живым восхищением, возвышенной духовной радостью? До воскресения Христова подавляющая часть человечества не имела живой веры и надежды на воскресение умерших тел. В язычестве даже у наибольших мудрецов надежда на жизнь после смерти была достаточно неясной и неуверенной. У иудейского народа существовала вера в воскресение, и ею утешались праотцы (см. Иов. 19: 25) и пророки (Ис. 26: 19; Иез. 37: 1 – 10; 2 Мак. 12: 43 – 44), однако, основываясь на ожидании обетованного Избавителя, имеющего уничтожить смерть, эта вера была еще только надеждой, лишенной неопровержимого доказательства. Кроме того, осознание своей греховности тревожило человека и ослабляло в нем надежду на воскресение для блаженной вечной жизни.

Воскресение Иисуса Христа, победившего смерть, дает нам твердую надежду на наше будущее воскресение. Апостол Павел говорит, что наше воскресение становится возможным благодаря воскресению Христовому: если Христос воскрес, то воскреснем и мы, все люди, независимо от того, верим, или не верим во всеобщее воскресение мертвых. Это зависит не от человека, а от Бога.

Как через телесного родоначальника человечества Адама, совершившего грех, – покорились закону смерти все люди, соединенные с им телесным происхождением, так в духовном родоначальнике Иисусе Христе живут и воскреснут все, духовно возрожденные Им, соединенные с Им верой (см. 1 Кор. 15: 20 – 22; 47 – 48). Случившееся с Адамом, перешло на весь человеческий род. Поэтому случившееся с Иисусом Христом, в свое время совершится также над всем человечеством. Апостол Павел ясно и уверенно свидетельствует: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15: 22). Мы умираем потому, что родственные с Адамом умершим, а воскреснем из-за того, что крещением соединены с воскресшим Христом.

Дорогие братья и сестры! Нас не должен тревожить вопрос: воскреснем ли мы, или не воскреснем. Если Бог сказал: воскреснут все люди, – значит воскреснут. Спаситель наш Иисус Христос твердо обещал: «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14: 19). Все люди восстанут из праха земного и соединятся со своей душой для новой безболезненной, беззаботной, бесконечной жизни в Христе и со Христом. Но кроме блаженной вечной жизни существуют и вечные страдания. Господь ясно сказал, что грешники пойдут на вечные муки.

Подавляющее большинство людей, живя на земле, не думают о вечной жизни. Они посвящают себя временному, земному, забывая о своем вечном назначении. Но христиане, являющиеся такими не по названию, а по жизни, чувствуют жажду вечной жизни своей природой и сердцем, и умом осознают силу воскресения Христова. Среди изменчивой земной жизни славное воскресение Иисуса Христа дарует души христианина большую радость и утешение.

Верующие уже самим примером воскресения Христова убеждены, что с отходом нашего тела в место общего упокоения не все заканчивается.

Для человека самой тяжелой и самой страшной является смерть, потому что она обрывает все лучшие чувства и мысли, заканчивает все труды и заботы, – все, чем живет человек. Воскресение Христово дает нам надежду, что смерть не прекращает жизнь человеческого духа; она переносит нашу душу в ту жизнь, которая не имеет конца.

Все мы знаем, какими горькими бывают для человека его земные страдания и неминуемая в земной жизни болезнь. И как бы не преумножалось земное благополучие, на земле не перестанут умирать люди. Разве не является горем для каждого из нас потеря близких? И в каком бы изобилии не жили люди на земле, они всегда будут со слезами провожать к могиле тех, кого любили.

Воскресение Христово даровало нам веру, более сильную, чем эти страдания. Оно дает нам силу побеждать их, ибо радость Воскресения Христова для всех христиан является источником света, мужества и силы.

Пусть не подумает кто-то, что этой радости о воскресшем Господе достойны только люди святые, подвижники, пустынники. Эта радость дарована и нам, немощным и грешным детям Отца Небесного. Святитель Иоанн Златоуст в своем Пасхальном слове говорит: «Пусть никто не оплакивает грехи; ибо из гроба воссияло прощение».

В эти пасхальные дни сердечно поздравляю вас, преосвященные архипастыри, боголюбивые пастыри, честное монашество, возлюбленные братья и сестры, с праздником светлого Христова Воскресения! Поздравляю с Пасхой Христовой Президента Украины, Украинское правительство, Вооруженные силы нашего государства, всех христиан Украины, и весь украинский народ. Сердечно приветствую со светоносным праздником все украинство, во всех странах мира, на всех континентах. Празднуя святую Пасху, будем хранить в уме и сердце пасхальную радость воскресения из мертвых. Святая Церковь призывает и учит нас жить в мире, любви, во всяком благочестии и чистоте, честным трудом служить ближним, всему украинскому народу и Украинскому государству, чтобы в день нашего воскресения быть достойными вечной радости с воскресшим Господом и Спасителем нашим, Которому подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Воистину Христос Воскресе!

ФИЛАРЕТ,

ПАТРИАРХ КИЕВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ-УКРАИНЫ

ПАСХА ХРИСТОВА,

2010 ГОД,

Г. КИЕВ