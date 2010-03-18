Митрополит Владимир выступил в защиту верующих, которые отказались от идентификационных номеров

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир просит не возвращать идентификационные коды верующим людям, которые отказались от них по религиозным соображениям, и не принимать изменений, предложенных в законопроекте Налогового кодекса Украины №2215, усматривая в нем, кроме того, угрозу независимости государства.

Об этом говорится в обращении Митрополита Владимира к Президенту Украины

Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, к руководителям депутатских фракций и к народным депутатам Украины, текст которого размещен на официальном сайте УПЦ.

«Внедряя кодификацию людей с момента рождения и единственный унифицированный документ личности - электронную карточку, государство фактически санкционирует электронную слежку и тотальный контроль во всех областях жизни человека. Никто не может гарантировать, что электронная система контроля над человеком и полная зависимость человека от нее, не будет использоваться для влияния на человека с целью духовного, идеологического, политического и экономического ее манипулирования. При таких обстоятельствах человек теряет Богом дарованную свободу», – подчеркивает Митрополит Владимир.

При этом предстоятель УПЦ отмечает, что в новом Налоговом кодексе Украины, разработанном в соответствии с международными стандартами, заложена возможность передачи информации личного характера другим государствам и международным организациям. «Может случиться такое, что не только каждый человек потеряет личную свободу, но и наше государство свою независимость», - предостерегает Митрополит Владимир.

Также предстоятель УПЦ напоминает руководству страны, что волеизъявление верующих, которые отказались от идентификационных номеров, выражено в решениях Священного Синода УПЦ от 19.05.1998 года и от 29.12.2003 года.

Вместе с тем, Митрополит Владимир призывает обязать Государственную налоговую администрацию Украины продолжать вносить отметки в паспорта верующих о возможности осуществлять любые платежи без идентификационного номера.

В своем обращении глава УПЦ просить руководство страны обеспечить реализацию конституционных прав и свобод граждан путем внесения в проект Налогового кодекса Украины законодательных предписаний, которые бы предусматривали альтернативную форму учета налогоплательщиков – например, по паспортным данным, а также предусматривали возможность граждан осуществлять любые платежи без идентификационного номера.