Митрополит Владимир изложил позицию УПЦ относительно идентификационных номеров

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ

АЗАРОВУ М.Я.

ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЛИТВИНУ В.М.

КЕРІВНИКАМ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ,

НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ УКРАЇНИ



Шановний Вікторе Федоровичу!

Шановний Миколо Яновичу!

Шановний Володимире Михайловичу!

Шановні народні депутати України!

У зв’язку з обговоренням Верховною Радою України проекту Податкового кодексу України, внесеного на її розгляд суб’єктами законодавчої ініціативи – народними депутатами України Катеринчуком М.Д., Кармазіним Ю.А., Ляпіною К.М., Королевською Н.Ю., Матвієнком А.С., Тарасюком Б.І., Матриненком М.В., Стретовичем В.М., хочу ще раз оголосити позицію Української Православної Церкви відносно даного законопроекту в частині ідентифікаційних номерів.

Питання персональних реєстраційних номерів вже не раз було предметом детального обговорення на засіданнях Священного Синоду Української Православної Церкви. Ми піддержуємо як старання законодавчих органів, щоб закони України відповідали європейським та міжнародним нормам, так і розумні міри світової спільноти направлені на приборкання тероризму, який з початком третього тисячоліття переріс з локального явища до загальнолюдської загрози. В той же час хочеться підкреслити, що закони демократичної держави мають служити людині, захищати її права та свободу, а засоби боротьби з міжнародним тероризмом мають бути адекватними виникаючій загрозі. Не можна допустити, щоб будь які причини послужили знищенням найвищої гідності людини - її свободи. Історія свідчить про хибність ідеології, що ціль виправдовує засоби. Тому Церква, відстоюючи права людини, з розумінням відноситься до тої частини віруючих, які відмовляються від прийняття чи не приймають ідентифікаційних номерів.

Впроваджуючи кодифікацію людей з моменту народження та єдиний уніфікований документ особистості - електронну картку, держава фактично санкціонує електронне стеження та тотальний контроль в усіх сферах життя людини. Ніхто не може гарантувати, що електронна система контролю над людиною та повна залежність людини від неї, не буде використовуватись для впливу на людину з метою духовного, ідеологічного, політичного та економічного її маніпулювання.

За таких обставин людина втрачає Богом даровану свободу. Оскільки проект Податкового кодексу України розроблений відповідно до міжнародних не тільки стандартів, але й вимог, які передбачають передачу інформацію особистого характеру іншим державам та міжнародним організаціям, то може статися таке, що не тільки кожна людина втратить особисту свободу, але і наша держава свою незалежність.

Про виникнення такого тоталітаризму Церква застерігала і застерігає та просить:

1) Врахувати волевиявлення віруючого народу, яке висловлене в рішеннях Священного Синоду Української Православної Церкви від 19.05.1998р. та від 29.12.2003р. та на цій основі забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод громадян, які відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера шляхом внесення до проекту Податкового кодексу України законодавчих приписів, які б передбачали альтернативну форму обліку платників податків (наприклад: за паспортними даними), а також передбачали можливість громадян здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

2) Зобов`язати Державну податкову адміністрацію України в особі її місцевих податкових інспекцій вносити на підставі заяв громадян відмітки в паспорт щодо можливості здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, а також анулювати ідентифікаційні номери громадян, які відмовились від них.

З повагою,



† Володимир,

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Української Православної Церкви



