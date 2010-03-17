Верующие УПЦ КП протестуют против передачи храмов

Более 100 представителей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата пикетировали Винницкую областную государственную администрацию, протестуя против передачи храмов в подчинение Московскому патриархату.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете, кроме представителей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата приняли участие сторонники ВО «Свобода» и Народного Руха.

«С избранием нового Президента, пытаясь выслужиться перед новой властью, ДОМБРОВСКИЙ и ЗАБОЛОТНЫЙ (председатель ОГА и председатель облсовета - УНИАН), нарушая законы Украины, регистрируют на приходах Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата параллельные приходы Московского Патриархата», - говорится в обращении.

Также в обращении отмечается, что «УПЦ КП начинает регулярные протесты по всей области против главы Винницкой областной государственной администрации Александра ДОМБРОВСКОГО, председателя Винницкого областного совета Григория ЗАБОЛОТНОГО, начальника отдела по делам религии Игоря САЛЕЦКОГО». «Будем просить Бога, чтобы он вразумил ДОМБРОВСКОГО и ЗАБОЛОТНОГО не нарушать действующее законодательство и Заповеди Божие», - говорится в обращении.

Председатель Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКИЙ, комментируя во время пресс-конференции этот протест, отметил, что ни одно распоряжение о передаче или непередаче помещений какого-либо из храмов подписано не было. «Ни одного документа по передаче какого-либо храма я не подписывал и поэтому какие-либо вчерашние действия нельзя воспринимать иначе, как политическое давление для принятия решений, выгодных определенной конфессии», - сказал он.

А.ДОМБРОВСКИЙ также отметил, что «ситуация непростая – потому что помещение церкви является государственной собственностью, которой управляет областная государственная администрация, как и любой государственной собственностью». «Священники перешли из Киевского Патриархата в Московский Патриархат, с ними перешли практически все прихожане. Из Московского Патриархата мы получили 800 подписей, из Киевского – около 200. Сегодня мы изучаем ситуацию – какое решение необходимо принять для того, чтобы снять эту конфликтную ситуацию и как ее снять, но ни одного документа не подписано», - сказал председатель Винницкой ОГА.

Он также добавил, что «решения конечного нет, а эта акция – это просто политические моменты, потому что на митинге присутствовали представители ВО «Свобода» и Народного Руха».