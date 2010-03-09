Митрополит Владимир передаст музею Шевченко Пересопницкое Евангелие

Сегодня, в день рождения Великого Кобзаря, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР передаст Национальному музею Тараса Шевченко экземпляр факсимильного издания Пересопницкого Евангелия, к исследованию которого приобщился поэт.

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Церемония состоится в 16.00, когда Митрополит ВЛАДИМИР посетит Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Т.Шевченко, 12).

Глава УПЦ передаст в дар музею также несколько раритетов из своего собрания шевченкианы.