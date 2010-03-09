Митрополит Владимир передаст музею Шевченко Пересопницкое Евангелие
13:32, 09 марта 2010Православие
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Факсимильное издание
Сегодня, в день рождения Великого Кобзаря, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР передаст Национальному музею Тараса Шевченко экземпляр факсимильного издания Пересопницкого Евангелия, к исследованию которого приобщился поэт.
Об этом сообщает сайт УПЦ.
Церемония состоится в 16.00, когда Митрополит ВЛАДИМИР посетит Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Т.Шевченко, 12).
Глава УПЦ передаст в дар музею также несколько раритетов из своего собрания шевченкианы.
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