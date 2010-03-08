Послание Патриарха Кирилла в Крестопоклонную неделю

Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви града Москвы в неделю Крестопоклонную

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Святая Церковь, имеющая попечение о своих чадах, подвела нас с вами к середине Великого поста. Самое время задуматься о причине, по которой Церковь в преполовение Четыредесятницы являет нам Крест. Ведь через три недели, созерцая Спасительные Страсти, мы, милостию Божией, вновь окажемся стоящими у Креста Христова. Тогда нам зримо явится тайна нашего спасения через добровольное уничижение Сына Божия, снисшедшего до позорной и мучительной смерти.

Принято считать, что Крест износится на середину храма, чтобы поддержать нашу решимость достойно завершить прохождение спасительного поприща Поста. Вполне соглашаясь с этим благочестивым мнением, добавим: Церковь являет образ Распятия Спасителя как напоминание о необходимости нести свой крест всем идущим вслед за Господом.

Начиная с подготовительных недель в православных храмах звучат слова Священного Писания, призывающие нас творить дела милости: «Так как вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Всегда, а наипаче в эти дни каждый христианин призван к проявлению сугубого попечения о ближних, к тому, чтобы, следуя Евангелию, питать алчущих, одевать нагих, принимать странников, посещать томящихся в заключении (ср. Мф. 25:34-40).

Шествуя великопостной стезей, каждый христиан стремится изменить себя и свой образ жизни, старается преуспеть в добродетелях, избавиться от вредных привычек и душепагубных страстей, сосредоточиться на молитве и покаянии. Вместе с тем важно понимать, что пост не является самоцелью, но лишь средством к достижению главного: единства со Христом, которое невозможно без преодоления эгоизма и стяжания любви к ближнему.

Церковь всегда учила, что пост не есть лишь воздержание от скоромной пищи, ибо еще ветхозаветному народу говорил Господь устами пророка Исаии: «Вот пост, который Я избрал: <...> раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой...» (Ис. 58:6-8). Созвучно этим богодухновенным словам и высказывание святителя Иоанна Златоуста: «Смысл поста не в том, чтобы мы с выгодой не ели, но в том, чтобы приготовленное для тебя съел бедный вместо тебя. Для тебя это вдвойне благо: и сам ты постишься, и другой не голодает» («Слово на начало Поста»).

Благо нам, если в минувшие седмицы мы делами откликнулись на этот спасительный призыв. Если же мы только теперь задумываемся о предназначении Великого поста, то и тогда время не упущено! Оглянемся вокруг и увидим, сколько рядом с нами горя и страдания, скольким ближним нужна помощь или хотя бы человеческое участие: ведь около каждого храма есть больница или дом престарелых, приют или интернат для детей-инвалидов.

Обращаюсь к отцам пресвитерам: в эти святые дни следует не только призывать к исполнению слов Евангелия, но и делом подавать пример благотворения. А носители диаконского чина пусть, в соответствии с традицией Древней Церкви, станут совершителями служения милосердия и устроителями приходской помощи всем обездоленным и страждущим.

Да будет наш дальнейший путь к празднику Светлого Воскресения Христова неразрывно сопряжен с подвигом деятельной любви к ближнему, чтобы не оказалось сироты, бездомного, одинокого больного, который был бы лишен нашего участия и поддержки.

Я призываю духовенство вкупе с причтом, педагогами и воспитанниками воскресных школ, с активными прихожанами и молодежью совершать великопостные дела милосердия, чтобы сердца наших ближних исполнились радостью в преддверии светлого Пасхального торжества.

И после празднования Воскресения Христова не будем забывать о нашем призвании быть христианами не только по имени, но и по образу своей жизни, дабы, завершив свой земной путь, на Страшном Суде сподобиться услышать желаемый глас: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф 25:34). Аминь!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ