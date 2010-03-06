Патриарх призвал не забывать, что "крест страданий" неизбежен

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не забывать о том, что жизнь человека невозможна без страданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Третья неделя Великого Поста, называемая Крестопоклонной, напоминает верующим о страданиях Христа.

Патриарх после Всенощного бдения отметил, что в середине поста люди часто прекращают ходить в церковь, у них "наступает некая духовная слабость".

Он напомнил, что в Крестопоклонную неделю следует вспоминать о незаслуженных страданиях Иисуса Христа.

"Порой человек сталкивается с незаслуженными оскорблениями, коварством", - отметил он.

По его словам, человек обижается, когда его заслуженно или незаслуженно обижают. Иногда это связано с жизненными потрясениями, проблемами на работе, сказал предстоятель.

"Вы в этот момент теряете терпение и взываете к Господу: "Но где же справедливость?"... Придя к этому кресту, необходимо осознать, что на нем невинно пострадавший", - сказал патриарх.

По его словам, смысл Креста Христова в осознании, что "нет человеческой жизни без Креста". Патриарх призвал не прельщаться жизнью других людей. "Только на глянцевой обложке нет страданий", - добавил предстоятель.

