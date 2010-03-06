Таинство Соборования в Киево-Печерской Лавре

В дни Великого поста в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Таинство Соборования будет совершаться до 28 марта включительно:

- по понедельникам - 10:00 - Трапезный храм;

- по вторникам - 10:00 - Трапезный храм;

- по четвергам - 17:00 - Трапезный храм;

- по воскресеньям - 16:00 - Трапезный храм.

Как сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры, елеосвящение совершается над лицами православного вероисповедания старше семи лет, страдающими телесными или душевными болезнями. Под последними можно понимать и тяжелое духовное состояние: уныние, скорбь, отчаяние, ибо причиной их могут быть нераскаянные грехи, быть может, даже не осознаваемые самим человеком. Следовательно, таинство может быть преподано и физически здоровым людям. Таинство обычно совершается в храме, но, при невозможности доставить тяжело болящего, может быть преподано и на дому.

