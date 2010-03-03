Священный Синод УПЦ пригласит Патриарха Кирилла посетить Украину в июле 2010 года

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение пригласить предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА посетить Киев, Одесскую и Днепропетровскую епархии в июле 2010 года. Об этом идет речь в журналах Священного Синода, размещенных на главном сайте УПЦ МП.

В частности, сообщается, что на заседании были заслушаны рапорты митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА и митрополита Днепропетровского и Павлоградского ИРИНЕЯ с просьбой направить приглашение Патриарху Московскому и всей Руси КИРИЛЛУ посетить вверенные им епархии в июле 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 27 июля - 5 августа в Украине с визитом находился Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ. Глава РПЦ посетил 7 епархий УПЦ МП, общался с епископатом, духовенством, верующими. Патриарх побывал в Киево-Печерской, Почаевской, Святогорский лаврах и на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира – в Херсонесе. Также Патриарх принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 450-летия принесения на Волынь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери и 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.