В УПЦ считают Януковича достойным преемником князя Владимира-Крестителя

Священный Синод Украинской Православной Церкви просит государственной поддержки в деле защиты общественной морали и надеется, что новый Президент Украины выполнит миссию консолидации украинского общества «на основе традиций и христианских добродетелей, взаимного прощения, помощи и жертвенного служения ближнему».

Об этом говорится в обращении председателя Священного Синода УПЦ Митрополита ВЛАДИМИРА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН.

«Знаем Вас как человека верующего и потому надеемся, что Вы будете достойным преемником дела святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси, святого благоверного князя Ярослава Мудрого – просветителя и строителя Святой Софии, гетманов Петра Сагайдачного и Богдана Хмельницкого – защитников Святого Православия и единства нашего народа», - говорится в обращении.

В частности, Священный Синод УПЦ считает, что необходимо введение основ христианской этики, православной культуры и Закона Божьего во всех дошкольных и школьных заведениях и вузах Украины.

Также в УПЦ обращают внимание на украинскую армию, которая «нуждается во введении службы военных священников ради того, чтобы военнослужащие воспитывались в духе настоящего патриотизма и любви к Богу...».

Кроме того, по мнению членов Синода УПЦ, сферой совместной опеки Государства и Церкви должны стать дети, лишенные родительской любви, и пожилые люди, которые остались без поддержки, – они должны быть обеспечены материально и «почувствовать тепло молитвы и добрых сердец христианских волонтеров и сестер милосердия».

Также в документе говорится о пенитенциарной системе. По мнению УПЦ, люди не должны оставаться без духовной опеки, которая может стать первым шагом к исправлению и возвращению к полноценной жизни.

По мнению УПЦ, Церковь и Государство должны и в дальнейшем совместно работать над сохранением памятников истории. При этом, в УПЦ не отрицают необходимости существования музеев-заповедников, галерей, запасников и книгохранилищ, но уверены, что церковные ценности и памятники, которые были отобраны у верующих богоборческой властью, должны быть возвращены в собственность настоящих владельцев.

В УПЦ надеются на продолжение процесса возвращения церковного имущества, что будет способствовать возрождению экономической деятельности церкви, говорится в обращении.

В то же время в УПЦ выражают надежду на государственную поддержку развития духовно-просветительских информационных проектов на телевидении, радио и в других СМИ «с целью духовного возрождения и воспитания последующих поколений».

Со своей стороны в УПЦ обещают прилагать усилия по «исцелению ран раскола на теле украинского православия в духе канонического уклада церкви».

Заседание Священного Синода состоялось сегодня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.