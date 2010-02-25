Слово Виктора Януковича в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

Слово новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

Ваше Святейшество и Ваше Блаженство, я очень благодарен Вам за ту молитву, которой Вы благословили меня и Украину в добрый путь.

Я уверен в том, что украинский народ преодолеет на этом пути все трудности, все те вызовы времени, которые нам сегодня дал Господь Бог. Мы преодолеем это и будем едины.

Украинский народ — сильный, украинская земля — плодородная, украинский народ — трудолюбивый. С верой в нашего Господа Бога Иисуса Христа, с надеждой, что нам хватит собственных сил ради нашего Отечества, ради наших детей и внуков преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать в мире. И да поможет нам в этом Господь Бог.

Виктор Янукович,

Президент Украины