Слово Патриарха Кирилла в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

Сегодня мы молились о том, чтобы Господь благословил Ваше восхождение во власть Президента Украины. Религиозное понимание власти связано со служением. Нет пред Богом никакого смысла в человеческой власти, есть только один смысл – это служение. Вот почему подлинная власть всегда связана с ответственностью и с подвигом, в том числе, и духовным подвигом. Потому что служить ближним своим, служить людям – это всегда самого себя отдавать. А в некоторых случаях самого себя распинать во благо тех, кому ты призван служить.

Вот почему служение во власти требует огромных духовных и физических сил, мудрости, терпения, силы и смирения. Человеку, опираясь только на его физические и умственные силы и на волевые качества, во всей полноте невозможно выполнить этого Божьего наказа. Вот почему верующие люди, восходящие во власть, всегда начинают это доброе дело с молитвы, призывая помощь Божью.

И сегодня мы молились Господу и Спасителю, Его Пречистой Матери, святому равноапостольному великому князю Владимиру, покровителю Вашему святому мученику Виктору, святым преподобным Киево-Печерским, чтобы они были вместе с Вами в исполнении Вами ответственного служения Украине.

Божья воля заключается в том, чтобы человек имел жизнь и жизнь с избытком. Эта полнота человеческой жизни обуславливается целым рядом условий. И каждый знает, что самым главным таким условием являются Божьи Заповеди.

Если же говорить об общественной жизни, о жизни народа, то непременным условием всякого благополучия является единство народа, его способность консолидироваться перед решением самых трудных задач. Мы знаем, какой огромной важности и насколько велика трудность тех задач, которые сегодня стоят перед народом Украины. И потому воля Божья и несомненна в том, чтобы народ был един. Чтобы преодолелись разногласия политические, историософские, культурные, религиозные, чтобы была найдена общая духовная основа совместной жизни украинского народа. Мы верим, что этой духовной основой могут быть только те ценности, которые выписаны в духовной традиции Украины. Если эти ценности будут полагаться в основу общественного бытия, то Господь непременно преклонит милость и к стране, и к народу.

Есть и другая ценность – это великое наследие Киевской Руси, это великое наследие князя Владимира. Наследниками святаго равноапостольного великого князя являются братские народы, которые связаны единой исторической традицией. И как важно, чтобы эти составляющие части единой Святой Руси всегда связывала дружба, мир, сотрудничество. Такова несомненна воля Божья, ибо Господу было бы угодно, чтобы из семени, посеянного здесь, на киевских холмах, развилось могучее древо православной восточной европейской христианской цивилизации.

Символически мы воспринимаем и то, что Вы восходите в должность Президента в день памяти святителя Алексия, Митрополита Киевского, Московского и Всея Руси, хранителя духовного пространства Святой Руси. Дай Бог, чтобы и Ваши деяния направлялись на то, чтобы процветала Украина, хранился ее народ, сохранялось духовное пространство Святой Руси, чтобы процветала Ваша Родина, которой Вы преданы и которую Вы горячо любите.

Я хотел бы завершить это слово приветствия замечательными словами гимна и молитвы украинского народа: Боже великий единый, Русь-Украину храни, воля и свитла проминням, ты ее осени. Пусть хранить Вас Господь на многая благая лета. Пусть Господь хранит Русь-Украину! Пусть Господь хранит священное наследие Святой Руси! Аминь.

†Кирилл,

Святейший Патриарх Московский и всея Руси