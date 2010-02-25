Патриарх поблагодарил УПЦ за сохранение единства святого русского православия (фото)

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх КИРИЛЛ поблагодарил Украинскую Православная Церковь благодарит за сохранение единства святого русского православия.

Как передает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом Патриарх КИРИЛЛ сказал после Литургии в трапезном храме Киево-Печерской лавры.

При этом предстоятель Русской православной церкви признался в особых чувствах к Киеву и к Украине, которые связаны с общей духовной историей и поблагодарил предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира, а также епископат и духовенство УПЦ за сохранение единства канонического православия в Украине.

Фото: Патриарх Кирилл поклонился мощам Святых отцов Киево-Печерских в Ближних и Дальних Пещерах.

«Всякий раз, когда я приезжаю сюда, у меня по-особенному бьется сердце. Киев – есть исток нашей общей духовной истории. Я еще с детства испытывал особое чувство и к городу Киеву, и к Украине. И эти чувства сегодня значительно укрепляются осознанием того, какое великое, доброе духовное делание совершает Украинская православная церковь вместе с Блаженнейшим владыкой Митрополитом ВЛАДИМИРОМ, сохраняя единство святого русского православия, сохраняя истинную веру в народе», - сказал Патриарх КИРИЛЛ.

В память о совместной молитве предстоятель РПЦ принес Митрополиту Владимиру в дар напрестольный крест.

После Литургии Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

Фото: пресс-служба РПЦ.