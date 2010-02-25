Предстоятель УПЦ КП поздравил Януковича

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ направил новоизбранному Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ поздравление в связи с вступлением в должность главы государства.

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

“Сегодня на Пересопницком Евангелии и Конституции Вы принесли присягу на верность Украине, украинскому народу. Пусть Господь поможет Вам выполнить обещанное в этой присяге, достойно служить независимой, суверенной, соборной Украине”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он заверил, что, со своей стороны, Киевский Патриархат готов поддержать инициативы главы государства, “направленные на достижение общественного согласия, укрепление единства украинского народа, его духовное возрождение и рост благосостояния”. При этом Патриарх ФИЛАРЕТ выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ как глава государства будет гарантом соблюдения гражданских прав и свобод, в том числе – свободы совести и вероисповедания.

“В день начала Вашего служения в должности главы Украинского государства желаю Вам крепкого здоровья, сил и мудрости в руководстве страной. Призываю на Вас Божье благословение!», – говорится в поздравлении.