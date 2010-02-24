Патриарх Кирилл прибыл помолиться за украинский народ и Януковича

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх КИРИЛЛ прибыл в Украину для того, чтобы помолиться за украинский народ накануне большого православного праздника – Собора всех преподобных Киево-Печерских, который отмечается в воскресенье, 28 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Патриарх Московский и всея Руси заявил журналистам в аэропорту «Борисполь» после прилета.

"Я прибыл в Киев по приглашению Виктора Федоровича Януковича для того, чтобы завтра в исторических стенах Киево-Печерской лавры, откуда пошла Русская Церковь, откуда пошла великая духовная традиция Киевской Руси, помолиться за Украину, помолиться за избранного Президента. Мы будем просить Господа, чтобы Он приклонил милость к этой земле, которая несет на себе великий знак Божиего помазания, возложенного на нее через Киевскую купель Крещения. Киев - мать городов русских, земля украинская, которые прошли через непростые годы, сегодня обретают, по молитвам святых Киево-Печерских, возможность преодолеть проблемы, стоящие перед страной и перед народом. И Церковь будет всячески этому способствовать и молитвой, и добрыми делами",- сказал глава РПЦ.

Как добавил в комментарии корреспонденту УНИАН заместитель руководителя пресс-службы патриарха Александр ВОЛКОВ, патриарх КИРИЛЛ прибыл в Украину по личному приглашению новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для участия в торжествах, посвященных инаугурации.