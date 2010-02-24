Предстоятель Русской православной церкви Патриарх КИРИЛЛ прибыл в Украину.

Как передает корреспондент "УНИАН-Религии", в аэропорту Борисполь Святейшего встречали: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и архиереи Украинской Православной Церкви, министр иностранных дел Украины П.Порошенко, член политсовета Партии регионов, депутат Верховной Рады Н. Азаров, чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине М.Зурабов.

В состав официальной делегации, сопровождающей Патриарха вошли председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, заместитель председателя ОВЦС протиерей Николай Балашов.

Как сообщал УНИАН, в Синодном информационно-просветительском отделе УПЦ МП сегодня сообщили, что в канун празднования Собора всех преподобных Киево-Печерских Святейший Патриарх помолится в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры и посетит пещеры, где поклонится мощам преподобных.

В день памяти Иверской иконы Божией Матери 25 февраля в Трапезном храме Киево-Печерской лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ вместе с Митрополитом Киевским и всей Украины ВЛАДИМИРОМ совершит молебен, во время которого будет молиться за Украину и украинский народ.

После молебна Святейший Патриарх в сослужении предстоятеля Украинской православной церкви МП и постоянных членов Священного синода УПЦ МП совершит Литургию Преждеосвященных даров.

Во время визита запланирована встреча с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.