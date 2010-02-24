УПЦ просит молиться, а не политизировать визит Патриарха

Украинская православная церковь Московского патриархата просит не политизировать визит в Украину предстоятеля Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ МП Жанна ШЕВЧЕНКО.

Также Церковь призывает в дни Великого поста “воздержаться от резких и эмоциональных оценок, сосредоточившись на молитве и поисках путей понимания и братской любви между людьми”.

По данным Ж.ШЕВЧЕНКО, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибывает с визитом в Украину сегодня вечером.

В канун празднования Собора всех преподобных Киево-Печерских Святейший Патриарх помолится в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры и посетит пещеры, где поклонится мощам преподобных.

В день памяти Иверской иконы Божией Матери 25 февраля в Трапезном храме Киево-Печерской лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ вместе с Митрополитом Киевским и всей Украины ВЛАДИМИРОМ совершит молебен, во время которого будет молиться за Украину и украинский народ.

После молебна Святейший Патриарх в сослужении предстоятеля Украинской православной церкви МП и постоянных членов Священного синода УПЦ МП совершит Литургию Преждеосвященных даров.

Во время визита запланирована встреча с новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.