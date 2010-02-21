В день Торжества Православия Митрополит Владимир благословил Януковича на президентство (фото и видео)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнеший Митрополит Владимир благословил новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на выполнение обязанностей главы государства.

Как передает корреспондент «УНИАН-Религии», 21 февраля, в день Торжества Православия В.ЯНУКОВИЧ принял участие в богослужении в Киево-Печерской лавре, на котором Митрополит Владимир совершил Благодарственный молебен по случаю завершения избирательной кампании.

После службы Митрополит Владимир поздравил В.ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины и благословил его на президентство. В благословение Блаженнеший подарил В.ЯНУКОВИЧУ список Иверской Афонской иконы Божией матери.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в пресс-офисе УПЦ, именно перед оригиналом Иверской чудотворной иконы Божией Матери В.ЯНУКОВИЧ молился во время посещения Святой Горы Афон. И именно в день памяти Иверской иконы Божией Матери - 25 февраля состоится церемония инаугурации Президента Украины.

Также Предстоятель УПЦ подарил новоизбранному Президенту экземпляр факсимильного издания Пересопницкого Евангелия, на оригинале которого В.ЯНУКОВИЧ будет присягать народу Украины в Верховной Раде.

В книге Митрополит Владимир сделал надпись: "Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с Божьим благословением и пожеланием совершать руководство Государством согласно Слова Божьего".

Получив благословение Предстоятеля УПЦ новоизбранный Президент поблагодарил духовенство и верующих за молитвенную поддержку и выразил уверенность в том, что «благодаря нашему трудолюбивому народу, нашей плодородной земле и нашей православной вере, Украина будет сильным и цветущим государством, которое будут уважать в мире».

«Я благодарен Богу за то, что сегодня мы с вами вместе отмечаем торжество Православия, за то, что в Украине, в конце концов, начнется спокойствие, стабильность, и благодаря Богу, мы начнем строить сильную страну, в которой будут жить состоятельные люди», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Фото: УНИАН, "Фотолетопись".

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