Митрополит Владимир открыл празднование Масленицы

7 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил место строительства Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христового (Железнодорожное шоссе, 3), где в Галерее "Соборная" открыл нынешнее празднование Масленицы, сообщает официальный сайт УПЦ.

Перед началом праздничных мероприятий Архипастырь обратился к собравшимся и рассказал о традициях проведения праздника Масленицы и пожелал в добром настроении и самочувствии подготовиться к Великому посту.

«Масленица - это нецерковный праздник, который отмечался у славянских народов до принятия христианства. Они пекли блины, которые внешне напоминали солнце, угощались этими блинами, ожидая следующего праздника в честь солнца.

Солнце Правды - это Христос, солнце правды - это наша вера, солнце правды - это наша светлая надежда. Поэтому через Церковь Господь не запрещает в эти дни повеселиться, чтобы перед постом набраться сил для новых духовных свершений», - сказал, в частности, он.

После этого Первосвятитель попробовал праздничный блин и ознакомился с экспозицией виставочного центра, осмотрел игровые и конкурсные площадки, и призвал Божие благословение на всех собравшихся.

Каждый желающий, который этого морозного дня посетил галерею, смог участвовать в разнообразных конкурсах, играх, эстафетах, мастер-классах и других развлечениях, а также традиционном угощении блинами и горячим чаем.

Также гости могли ознакомиться с выставкой работ художественно-прикладного творчества "Рождественские узоры". Ее особенность в том, что авторы прекрасных икон, картин, скульптур, вышивок - заключенные, которые находятся в местах лишения свободы.