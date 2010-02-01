УАПЦ призывает верующих к активной гражданской позиции

Украинская автокефальная православная церковь призывает верующих к активной гражданской позиции во время выборов Президента Украины: не голосовать против обоих, и не грешить, продавая свой голос.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины МЕФОДИЯ по случаю второго тура президентских выборов.

В УАПЦ считают неоправданным призыв голосовать против всех. «Раздаются голоса, которые призывают либо вовсе не идти на выборы, либо голосовать против обоих кандидатов. Впрочем, мы должны понимать, что в современных политических условиях такие призывы неоправданны», – подчеркнул глава УАПЦ.

Владыка МЕФОДИЙ предостерегает «всех православных от искушения продать свой голос». «Мы предостерегаем верующих нашей Церкви не обменивать свой голос на средства или подарки. Продажа голоса – большой грех. Нужно помнить, что выбирать руководителя нашего народа нужно, исходя из того, что подсказывает совесть», – утверждает митрополит.

Глава Украинской автокефальной православной церкви видит разницу между двумя кандидатами, которые вышли во второй тур. «Кое-кто из политиков, которые не попали во второй тур, призывают нас не избирать ни одного из кандидатов, поскольку между ними, мол, не существует принципиального политического отличия. Однако эта позиция не выдерживает критики. Анализ программ двух кандидатов, которые вышли во второй тур, свидетельствует, что они имеют отличные политические приоритеты. Один из кандидатов на высший пост в государстве отстаивает необходимость более глубокой интеграции с Россией. Другой кандидат считает, что перспективы развития Украины связаны с укреплением независимости и европейским выбором, интеграцией Украины к Европейскому Союзу», – убежден предстоятель Украинской автокефальной православной церкви.

Он также призвал к гражданской активности. «7 февраля в Украине состоятся выборы главы государства. От результатов выборов будет зависеть наше будущее – путь, по которому будет следовать страна в следующие годы. Осуществляя свой выбор, мы должны помнить, что от того, которым путем будет следовать Украина в ближайшие годы, зависит и судьба Церкви. «Нет власти не от Бога», – пишет Св. апостол Павел (Рим. 13:1). Хотя в Украине Церковь отделена от государства, но верующие Украинской автокефальной православной церкви должны понимать, что наш гражданский долг – активно принять участие в этих выборах главы государства», – говорится в обращении главы церкви.

По словам владыки МЕФОДИЯ, «восемнадцать лет тому назад мы уже сделали свой выбор, это был выбор в пользу независимости и свободы». «Сегодня мы должны засвидетельствовать верность этому историческому решению, засвидетельствовать, что и в дальнейшем предпочитаем жить в независимом государстве», – заверил митрополит.

Как сообщал УНИАН, накануне с обращениями к верующим выступили предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ, а также глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир ГУЗАР. Они призвали активно участвовать в выборах и определиться между двумя кандидатами в президенты. Они расценили позицию «голосовать против обоих кандидатов», как безответственную.

В частности, патриарх ФИЛАРЕТ призвал отстоять Независимость Украины и ее европейское, демократическое развитие.